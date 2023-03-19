19 марта 2023
18 марта 2023

На пермские выборы не допустили судимых кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, кабинка для голосования, выборы 2021
Всего регистрацию не прошли пять человек из 20 Фото:

В довыборах в Пермском крае в апреле 2023 года не будут принимать участие кандидаты с судимостями. Из 20 человек, которые были выдвинуты, два человека в подписных листах указали неполные сведения о своих преступлениях. И на этом основании не прошли процедуру регистрации.

«Двоим кандидатам было отказано в регистрации из-за предоставления неполных сведений по фактам наличия судимости», — сообщает пресс-служба крайизбиркома. Судя по данным ГАС «Выборы» это самовыдвиженцы Александр Ширко в округе №15 в Чусовом (причинение тяжкого время здоровью) и Алексей Суворов в округе №9 в Чусовом (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).

Всего регистрацию не прошли пять человек. Два человека вообще не предоставили документы. Еще один неправильно оформил подписи. «Таким образом, участие в избирательных кампаниях примут 15 кандидатов. Голосование пройдет 23 апреля 2023 года. Принять участие в выборах смогут порядка 6800 жителей части Осы, Чусового и Полазны», — сообщает крайизбирком.

Ранее URA.RU рассказывало, что в выборах в Кудымкарскую думу хотел принять участие вор-рецидивист и злостный неплательщик алиментов. Скрыть судимость пытался кандидат от «Единой России».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В довыборах в Пермском крае в апреле 2023 года не будут принимать участие кандидаты с судимостями. Из 20 человек, которые были выдвинуты, два человека в подписных листах указали неполные сведения о своих преступлениях. И на этом основании не прошли процедуру регистрации. «Двоим кандидатам было отказано в регистрации из-за предоставления неполных сведений по фактам наличия судимости», — сообщает пресс-служба крайизбиркома. Судя по данным ГАС «Выборы» это самовыдвиженцы Александр Ширко в округе №15 в Чусовом (причинение тяжкого время здоровью) и Алексей Суворов в округе №9 в Чусовом (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Всего регистрацию не прошли пять человек. Два человека вообще не предоставили документы. Еще один неправильно оформил подписи. «Таким образом, участие в избирательных кампаниях примут 15 кандидатов. Голосование пройдет 23 апреля 2023 года. Принять участие в выборах смогут порядка 6800 жителей части Осы, Чусового и Полазны», — сообщает крайизбирком. Ранее URA.RU рассказывало, что в выборах в Кудымкарскую думу хотел принять участие вор-рецидивист и злостный неплательщик алиментов. Скрыть судимость пытался кандидат от «Единой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...