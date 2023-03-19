На пермские выборы не допустили судимых кандидатов

20 марта 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Всего регистрацию не прошли пять человек из 20 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В довыборах в Пермском крае в апреле 2023 года не будут принимать участие кандидаты с судимостями. Из 20 человек, которые были выдвинуты, два человека в подписных листах указали неполные сведения о своих преступлениях. И на этом основании не прошли процедуру регистрации. «Двоим кандидатам было отказано в регистрации из-за предоставления неполных сведений по фактам наличия судимости», — сообщает пресс-служба крайизбиркома. Судя по данным ГАС «Выборы» это самовыдвиженцы Александр Ширко в округе №15 в Чусовом (причинение тяжкого время здоровью) и Алексей Суворов в округе №9 в Чусовом (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Всего регистрацию не прошли пять человек. Два человека вообще не предоставили документы. Еще один неправильно оформил подписи. «Таким образом, участие в избирательных кампаниях примут 15 кандидатов. Голосование пройдет 23 апреля 2023 года. Принять участие в выборах смогут порядка 6800 жителей части Осы, Чусового и Полазны», — сообщает крайизбирком. Ранее URA.RU рассказывало, что в выборах в Кудымкарскую думу хотел принять участие вор-рецидивист и злостный неплательщик алиментов. Скрыть судимость пытался кандидат от «Единой России».

В довыборах в Пермском крае в апреле 2023 года не будут принимать участие кандидаты с судимостями. Из 20 человек, которые были выдвинуты, два человека в подписных листах указали неполные сведения о своих преступлениях. И на этом основании не прошли процедуру регистрации. «Двоим кандидатам было отказано в регистрации из-за предоставления неполных сведений по фактам наличия судимости», — сообщает пресс-служба крайизбиркома. Судя по данным ГАС «Выборы» это самовыдвиженцы Александр Ширко в округе №15 в Чусовом (причинение тяжкого время здоровью) и Алексей Суворов в округе №9 в Чусовом (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Всего регистрацию не прошли пять человек. Два человека вообще не предоставили документы. Еще один неправильно оформил подписи. «Таким образом, участие в избирательных кампаниях примут 15 кандидатов. Голосование пройдет 23 апреля 2023 года. Принять участие в выборах смогут порядка 6800 жителей части Осы, Чусового и Полазны», — сообщает крайизбирком. Ранее URA.RU рассказывало, что в выборах в Кудымкарскую думу хотел принять участие вор-рецидивист и злостный неплательщик алиментов. Скрыть судимость пытался кандидат от «Единой России».