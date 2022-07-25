В Перми злостный неплательщик алиментов решил стать депутатом

Кандидат в депутаты дважды судим за неуплату алиментов на детей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

«Справедливая Россия» выдвинула на выборы депутатов думы Губахи газорезчика Александра Баранова, который имеет две судимости за неуплату алиментов. Информация об этом содержится на сайте Губахинской ТИК.

«Баранов Александр Геннадьевич. Дата рождения — 26.03.1979. Осужден 07.05.2004 и 27.06.2007 по ч.1 ст. 157 УК РФ — «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — говорится в сведениях о кандидатах. Баранову дважды было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Обе судимости кандидата погашены. Первая в 2006 году, вторая — в 2009. Александр Баранов работает газорезчиком в АО «Урало-Сибирская промышленная компания». Он баллотируется по округу №4 и уже прошел регистрацию. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила URA.RU, что по данному кандидату партия до выдвижения проводили проверку. «Эта ситуация многолетней давности и вся имевшая место задолженность им давно погашена», — отметила лидер пермских эсеров.

Ранее агентство рассказывало, что коммунисты выдвинули на выборы 11 сентября кандидата, осужденного за изнасилование и действия сексуального характера с несовершеннолетней. А ЛДПР — человека с 13 судимостями за кражи и грабежи. Кандидат от «Единой России» в Кизеле скрыл судимость и не прошел регистрацию, а коммунист в Губахе оказался членом ЕР.