Политолог: Путин предложил Си Цзиньпину выстроить антизападный фронт

20 марта 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдет в Москве с 20 по 22 марта Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент РФ Владимир Путин открыто предложил Председателю КНР Си Цзиньпину выстроить антизападный фронт. Это прослеживается в статье российского лидера в «Жэньминь Жибао», опубликованной перед встречей с главной Китайской народной республики, отметил в беседе с URA.RU директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это первый визит после переизбрания Си Цзиньпина на пост Председателя КНР. Это говорит о том, что Россия является важнейшим стратегическим союзником. Ну и то, насколько фундаментально к этому визиту подошли — обмен статьями — Путина в „Жэньминь Жибао“, Си Цзиньпина в российской газете. Видно, что это очень серьезное проработанное многофакторное событие. И у того, и у другого есть экономика. Но у Путина фактически открытое предложение выстроить антизападный фронт», — объяснил Евгений Минченко. При этом политолог подчеркнул, что в статье Си Цзиньпина сделан яркий акцент на продолжении традиции — дружбы между Россией и Китаем. «Он в своей статье написал, что бывал в России восемь раз. Это достаточно часто. Об этом же статья председателя Си Цзиньпина, что есть большая традиция дружбы между Россией и Китаем, он с Путиным является ее продолжателем. Есть очень много общих моментов, но понятно, что обе стороны исходят из своих национальных интересов и из той конкретной ситуации, в которой они сейчас находятся», — добавил Минченко. Встреча двух лидеров — России и КНР пройдет в Москве с 20 по 22 марта. Ранее в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» в «Жэньминь Жибао» Владимир Путин завил, что российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Они по своему качеству превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов, что стало новым рекордом. В 2023 году планка должна быть превышена в 200 миллиардов долларов. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Страны выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на «правилах» «золотого миллиарда». Силам, стремящимся раздробить общеевразийское пространство, не удастся помешать развитию государств. Плюс ко всему, Россия признательна КНР за взвешенную линию в отношении ситуации с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин открыто предложил Председателю КНР Си Цзиньпину выстроить антизападный фронт. Это прослеживается в статье российского лидера в «Жэньминь Жибао», опубликованной перед встречей с главной Китайской народной республики, отметил в беседе с URA.RU директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это первый визит после переизбрания Си Цзиньпина на пост Председателя КНР. Это говорит о том, что Россия является важнейшим стратегическим союзником. Ну и то, насколько фундаментально к этому визиту подошли — обмен статьями — Путина в „Жэньминь Жибао“, Си Цзиньпина в российской газете. Видно, что это очень серьезное проработанное многофакторное событие. И у того, и у другого есть экономика. Но у Путина фактически открытое предложение выстроить антизападный фронт», — объяснил Евгений Минченко. При этом политолог подчеркнул, что в статье Си Цзиньпина сделан яркий акцент на продолжении традиции — дружбы между Россией и Китаем. «Он в своей статье написал, что бывал в России восемь раз. Это достаточно часто. Об этом же статья председателя Си Цзиньпина, что есть большая традиция дружбы между Россией и Китаем, он с Путиным является ее продолжателем. Есть очень много общих моментов, но понятно, что обе стороны исходят из своих национальных интересов и из той конкретной ситуации, в которой они сейчас находятся», — добавил Минченко. Встреча двух лидеров — России и КНР пройдет в Москве с 20 по 22 марта. Ранее в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» в «Жэньминь Жибао» Владимир Путин завил, что российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Они по своему качеству превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов, что стало новым рекордом. В 2023 году планка должна быть превышена в 200 миллиардов долларов. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Страны выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на «правилах» «золотого миллиарда». Силам, стремящимся раздробить общеевразийское пространство, не удастся помешать развитию государств. Плюс ко всему, Россия признательна КНР за взвешенную линию в отношении ситуации с Украиной.