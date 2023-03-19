Путин выпустил статью о российско-китайских отношениях

20 марта 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Китай и Россия строят отношения на взаимном доверии к друг другу, в настоящее время взаимодействия двух стран вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной российско-китайским отношениям. «Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга», — написал Владимир Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил, что с предстоящими переговорами Россия связывает большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», — подчеркнул глава государства. По его словам, прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Сейчас российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем, говорится в статье. «Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху», — заявил Владимир Путин. Россию и Китай связывают давние дружественные отношения. Страны имеют развитые экономические связи и работают над новыми формами международного сотрудничества. В Кремле неоднократно заявляли, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают доверительный диалог. В публичных сообщениях китайскому лидеру президент России применяет обращение «дорогой друг». Во второй половине дня 20 марта лидеры России и Китая проведут дружественную встречу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут подняты во время встречи, будет тема военного сотрудничества, а также вопрос урегулирования украинского конфликта. В конце февраля Китай опубликовал свой вариант «мирного плана» по Украине. В Кремле высоко оценили предложения Китая.