19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В городе ЯНАО подорожали услуги бьюти-мастеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Маникюр. Челябинск, маникюр, ногтевой сервис, самозанятость
В Новом Уренгое растут цены на услуги бьюти-мастеров Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) выросла стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии. Как рассказала собеседница агентства на условиях анонимности, повышение может иметь сезонный характер.

«Многие мастера маникюра в городе поднимают стоимость своих услуг. Теперь за однотонный маникюр придется отдавать до 3 500 рублей, раньше было около 3 000. И никто не может объяснить, почему такое подорожание, вроде на материалы цена не поднималась», — рассказала собеседница URA.RU.

Отмечается, что абонементы в солярий также подорожали. «Абонементы в солярий на 150 рублей подорожали. Мне кажется, это сезонное повышение, сейчас все перед отпусками начинают подготавливаться, поэтому они и поднимают цены», — подчеркнула местная жительница. Мастера по наращиванию ресниц также подняли цены, в среднем до 3 000 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость бьюти-услуг в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Наращивание ресниц и маникюр в студии Москвы стоит от 1 000 рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) выросла стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии. Как рассказала собеседница агентства на условиях анонимности, повышение может иметь сезонный характер. «Многие мастера маникюра в городе поднимают стоимость своих услуг. Теперь за однотонный маникюр придется отдавать до 3 500 рублей, раньше было около 3 000. И никто не может объяснить, почему такое подорожание, вроде на материалы цена не поднималась», — рассказала собеседница URA.RU. Отмечается, что абонементы в солярий также подорожали. «Абонементы в солярий на 150 рублей подорожали. Мне кажется, это сезонное повышение, сейчас все перед отпусками начинают подготавливаться, поэтому они и поднимают цены», — подчеркнула местная жительница. Мастера по наращиванию ресниц также подняли цены, в среднем до 3 000 рублей. Ранее сообщалось, что стоимость бьюти-услуг в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Наращивание ресниц и маникюр в студии Москвы стоит от 1 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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