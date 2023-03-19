В городе ЯНАО подорожали услуги бьюти-мастеров

В Новом Уренгое (ЯНАО) выросла стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии. Как рассказала собеседница агентства на условиях анонимности, повышение может иметь сезонный характер.
«Многие мастера маникюра в городе поднимают стоимость своих услуг. Теперь за однотонный маникюр придется отдавать до 3 500 рублей, раньше было около 3 000. И никто не может объяснить, почему такое подорожание, вроде на материалы цена не поднималась», — рассказала собеседница URA.RU.
Отмечается, что абонементы в солярий также подорожали. «Абонементы в солярий на 150 рублей подорожали. Мне кажется, это сезонное повышение, сейчас все перед отпусками начинают подготавливаться, поэтому они и поднимают цены», — подчеркнула местная жительница. Мастера по наращиванию ресниц также подняли цены, в среднем до 3 000 рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость бьюти-услуг в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Наращивание ресниц и маникюр в студии Москвы стоит от 1 000 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.