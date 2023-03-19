В городе ЯНАО подорожали услуги бьюти-мастеров

20 марта 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое растут цены на услуги бьюти-мастеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) выросла стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии. Как рассказала собеседница агентства на условиях анонимности, повышение может иметь сезонный характер. «Многие мастера маникюра в городе поднимают стоимость своих услуг. Теперь за однотонный маникюр придется отдавать до 3 500 рублей, раньше было около 3 000. И никто не может объяснить, почему такое подорожание, вроде на материалы цена не поднималась», — рассказала собеседница URA.RU. Отмечается, что абонементы в солярий также подорожали. «Абонементы в солярий на 150 рублей подорожали. Мне кажется, это сезонное повышение, сейчас все перед отпусками начинают подготавливаться, поэтому они и поднимают цены», — подчеркнула местная жительница. Мастера по наращиванию ресниц также подняли цены, в среднем до 3 000 рублей. Ранее сообщалось, что стоимость бьюти-услуг в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Наращивание ресниц и маникюр в студии Москвы стоит от 1 000 рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) выросла стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии. Как рассказала собеседница агентства на условиях анонимности, повышение может иметь сезонный характер. «Многие мастера маникюра в городе поднимают стоимость своих услуг. Теперь за однотонный маникюр придется отдавать до 3 500 рублей, раньше было около 3 000. И никто не может объяснить, почему такое подорожание, вроде на материалы цена не поднималась», — рассказала собеседница URA.RU. Отмечается, что абонементы в солярий также подорожали. «Абонементы в солярий на 150 рублей подорожали. Мне кажется, это сезонное повышение, сейчас все перед отпусками начинают подготавливаться, поэтому они и поднимают цены», — подчеркнула местная жительница. Мастера по наращиванию ресниц также подняли цены, в среднем до 3 000 рублей. Ранее сообщалось, что стоимость бьюти-услуг в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Наращивание ресниц и маникюр в студии Москвы стоит от 1 000 рублей.