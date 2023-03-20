В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на решение МУС о его «аресте»

Песков: Путин спокойно отнесся к решению МУС выдать ордер на его арест

20 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Кремле спокойно отнеслись к очередному враждебному проявлению к России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Президент России Владимир Путин спокойно отнесся к решению непризнанного РФ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны и президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не выйдет. Относимся спокойно и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин спокойно отнесся к решению непризнанного РФ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны и президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не выйдет. Относимся спокойно и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — заявил Песков.