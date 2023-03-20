В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на решение МУС о его «аресте»

В Кремле спокойно отнеслись к очередному враждебному проявлению к России, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСуд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Президент России Владимир Путин спокойно отнесся к решению непризнанного РФ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны и президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не выйдет. Относимся спокойно и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — заявил Песков.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!