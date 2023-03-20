В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на решение МУС о его «аресте»

Песков: Путин спокойно отнесся к решению МУС выдать ордер на его арест
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле спокойно отнеслись к очередному враждебному проявлению к России, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент России Владимир Путин спокойно отнесся к решению непризнанного РФ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны и президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не выйдет. Относимся спокойно и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин спокойно отнесся к решению непризнанного РФ Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на его арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны и президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не выйдет. Относимся спокойно и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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