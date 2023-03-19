Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран

20 марта 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Прямые рейсы из Кольцово в Тегеран появятся в скором времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тегеран появятся в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 (Узкофюзеляжный самолет — это авиалайнер, где сиденья расположены по бокам единственного прохода, позволяющий разместить до 6 человек в ряду в салоне меньше 4 м ширины — прим. URA.RU).

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тегеран появятся в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 (Узкофюзеляжный самолет — это авиалайнер, где сиденья расположены по бокам единственного прохода, позволяющий разместить до 6 человек в ряду в салоне меньше 4 м ширины — прим. URA.RU).