19 марта 2023

Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиация
Прямые рейсы из Кольцово в Тегеран появятся в скором времени Фото:

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тегеран появятся в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 (Узкофюзеляжный самолет — это авиалайнер, где сиденья расположены по бокам единственного прохода, позволяющий разместить до 6 человек в ряду в салоне меньше 4 м ширины — прим. URA.RU).

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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тегеран появятся в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 (Узкофюзеляжный самолет — это авиалайнер, где сиденья расположены по бокам единственного прохода, позволяющий разместить до 6 человек в ряду в салоне меньше 4 м ширины — прим. URA.RU).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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