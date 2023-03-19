Проект в области культуры из ЯНАО выиграл президентский грант в 2 миллиона рублей

20 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Проект «Арт-резиденции» в Новом Уренгое выиграл президентский грант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект молодежного центра «Арт-резиденции» в Новом Уренгое (ЯНАО) выиграл президентский грант в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «Северяне — это такие особенные люди, для которых творчество не развлечение, а насущная, „выживательная“ необходимость в течении девятимесячной полярной ночи. И появление творческой площадки, на которую можно попасть буквально из подъезда, станет мобильным полигоном для реализации творческой энергии и создания новых, интересных форм креативной коммуникации горожан. Артобус не ограничен по форматам мероприятий: театральная постановка, исследование, квартирник», — приводит слова руководителя проекта Алексея Щелкунова пресс-служба правительства. На выделенные средства будет открыта передвижная арт-резиденция и туристско-информационный центр на базе автобуса Урал. Всего на проект понадобится 4,5 миллиона рублей. Артобус станет местом встреч, на которых горожане смогут выявлять новые креативные продукты. Запуск планируется на начало лета. Ранее сообщалось, что выделенные Росмолодежью средства власти планируют потратить на проведение мероприятий для молодежи и ремонт подготовку кадров. Также планируется реализовать 10 проектов арт-резиденций Салехарда и Ноябрьска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект молодежного центра «Арт-резиденции» в Новом Уренгое (ЯНАО) выиграл президентский грант в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «Северяне — это такие особенные люди, для которых творчество не развлечение, а насущная, „выживательная“ необходимость в течении девятимесячной полярной ночи. И появление творческой площадки, на которую можно попасть буквально из подъезда, станет мобильным полигоном для реализации творческой энергии и создания новых, интересных форм креативной коммуникации горожан. Артобус не ограничен по форматам мероприятий: театральная постановка, исследование, квартирник», — приводит слова руководителя проекта Алексея Щелкунова пресс-служба правительства. На выделенные средства будет открыта передвижная арт-резиденция и туристско-информационный центр на базе автобуса Урал. Всего на проект понадобится 4,5 миллиона рублей. Артобус станет местом встреч, на которых горожане смогут выявлять новые креативные продукты. Запуск планируется на начало лета. Ранее сообщалось, что выделенные Росмолодежью средства власти планируют потратить на проведение мероприятий для молодежи и ремонт подготовку кадров. Также планируется реализовать 10 проектов арт-резиденций Салехарда и Ноябрьска.