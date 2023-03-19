Nordstar отменил шесть рейсов из Кургана в Москву и обратно

20 марта 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Отмены коснутся рейсов, которые должны были выполнить в марте и апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители авиакомпании Nordstar отменили по три рейса из Кургана в Москву и обратно. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Только 29.03.23 среда/ 19.04.23 среда / 26.04.23 среда АК Nordstar отменяет рейсы 1091/1092 Домодедово-Курган-Домодедово», — указано на сайте. На сайте авиакомпании выбор билетов на эти дни также недоступен. Обычно из Кургана в Москву можно улететь каждый день, однако в начале года в течение месяца эти рейсы выполняли шесть раз в неделю. URA.RU направляло в компанию запрос по поводу причин отмены, но ответ не был получен. 17 марта самолет авиакомпании не смог утром вовремя вылететь из Кургана в Москву из-за неисправности судна.

Представители авиакомпании Nordstar отменили по три рейса из Кургана в Москву и обратно. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Только 29.03.23 среда/ 19.04.23 среда / 26.04.23 среда АК Nordstar отменяет рейсы 1091/1092 Домодедово-Курган-Домодедово», — указано на сайте. На сайте авиакомпании выбор билетов на эти дни также недоступен. Обычно из Кургана в Москву можно улететь каждый день, однако в начале года в течение месяца эти рейсы выполняли шесть раз в неделю. URA.RU направляло в компанию запрос по поводу причин отмены, но ответ не был получен. 17 марта самолет авиакомпании не смог утром вовремя вылететь из Кургана в Москву из-за неисправности судна.