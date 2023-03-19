19 марта 2023
18 марта 2023

Nordstar отменил шесть рейсов из Кургана в Москву и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, самолет, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар, борд самолета
Отмены коснутся рейсов, которые должны были выполнить в марте и апреле Фото:

Представители авиакомпании Nordstar отменили по три рейса из Кургана в Москву и обратно. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Только 29.03.23 среда/ 19.04.23 среда / 26.04.23 среда АК Nordstar отменяет рейсы 1091/1092 Домодедово-Курган-Домодедово», — указано на сайте. На сайте авиакомпании выбор билетов на эти дни также недоступен.

Обычно из Кургана в Москву можно улететь каждый день, однако в начале года в течение месяца эти рейсы выполняли шесть раз в неделю. URA.RU направляло в компанию запрос по поводу причин отмены, но ответ не был получен. 17 марта самолет авиакомпании не смог утром вовремя вылететь из Кургана в Москву из-за неисправности судна.

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Представители авиакомпании Nordstar отменили по три рейса из Кургана в Москву и обратно. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «Только 29.03.23 среда/ 19.04.23 среда / 26.04.23 среда АК Nordstar отменяет рейсы 1091/1092 Домодедово-Курган-Домодедово», — указано на сайте. На сайте авиакомпании выбор билетов на эти дни также недоступен. Обычно из Кургана в Москву можно улететь каждый день, однако в начале года в течение месяца эти рейсы выполняли шесть раз в неделю. URA.RU направляло в компанию запрос по поводу причин отмены, но ответ не был получен. 17 марта самолет авиакомпании не смог утром вовремя вылететь из Кургана в Москву из-за неисправности судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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