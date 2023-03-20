Омбудсмен ДНР: ВСУ придумали новые виды пыток над пленными

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.
«Становится еще хуже. Это [пытки ВСУ] стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — сказала Дарья Морозова РИА Новости.
Омбудсмен заявила, что сведения о «новых пытках» власти ДНР передадут Следственный комитет России. «Все это <…> ляжет в одно большое уголовное дело против Украины», — подчеркнула Морозова. По ее словам, всех виновных будет ждать наказание.
Ранее стало известно, что украинские солдаты пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Они публикуют истории в соцсетях с расценками на те, или иные виды издевательств. Также бойцы ВСУ хвастались, что за день им удалось заработать 10 тысяч гривен на пытках россиян.
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