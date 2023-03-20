Омбудсмен ДНР: ВСУ придумали новые виды пыток над пленными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Информация о новых пытках военнопленных будет передана в СК РФ, заявила Дарья Морозова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.

«Становится еще хуже. Это [пытки ВСУ] стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — сказала Дарья Морозова РИА Новости.

Омбудсмен заявила, что сведения о «новых пытках» власти ДНР передадут Следственный комитет России. «Все это <…> ляжет в одно большое уголовное дело против Украины», — подчеркнула Морозова. По ее словам, всех виновных будет ждать наказание.

Ранее стало известно, что украинские солдаты пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Они публикуют истории в соцсетях с расценками на те, или иные виды издевательств. Также бойцы ВСУ хвастались, что за день им удалось заработать 10 тысяч гривен на пытках россиян.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова. «Становится еще хуже. Это [пытки ВСУ] стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — сказала Дарья Морозова РИА Новости. Омбудсмен заявила, что сведения о «новых пытках» власти ДНР передадут Следственный комитет России. «Все это <…> ляжет в одно большое уголовное дело против Украины», — подчеркнула Морозова. По ее словам, всех виновных будет ждать наказание. Ранее стало известно, что украинские солдаты пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Они публикуют истории в соцсетях с расценками на те, или иные виды издевательств. Также бойцы ВСУ хвастались, что за день им удалось заработать 10 тысяч гривен на пытках россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...