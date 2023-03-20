Названа стоимость места в новой гордуме Екатеринбурга

Политтехнологи обманывают депутатов Екатеринбурга перед выборами

Ушлые политконсультанты уже наживаются на доверчивых политиках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мандат депутата думы Екатеринбурга будет стоить 5-7 млн рублей в бесконфликтном округе и 15-17 млн — в конкурентном. Обновленные расценки URA.RU привел источник, участвующий в консультациях по предстоящим выборам.

Политтехнологи уже начали разводить депутатов. В кулуарах думы пересказывают историю, как у одного из думских единороссов (его фамилию принципиально не называют) за «кампанию под ключ» попросили 35 млн. Тот пришел со сметой к своему покровителю и, естественно, был затроллен.

Похожие данные агентство публиковало в январе — сразу после того, как стало известно, что уменьшатся размеры округов ввиду увеличения их общего количества (с 18 до 25). Правда, стоимость кампании в конфликтном округе собеседники оценивали в меньшую сумму — 10-12 млн.