Выдвижение во власть Екатеринбурга подешевело на миллионы

Реформа, одобренная Кремлем, ударит не только по мэрии, но и лидерам оппозиции

11 января 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Если раньше претендовать на депутатское кресло можно было с 10 млн на руках, то теперь, по слухам, достаточно и шести-семи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изменение схемы выборов в Екатеринбурге, согласованное недавно администрацией президента (АП) РФ, имеет сразу несколько последствий. Первое — снижение стоимости участия в выборах в думу, которое прогнозируют опрошенные URA.RU участники кампаний прошлых лет. Это обернется проблемами для ответственных кураторов, рискующих утратить контроль над ситуацией. Нелегко придется и лидерам оппозиционных партий, теряющим шансы на достойный заработок перед затишьем. Выборы в думу Екатеринбурга намечены на сентябрь. Это событие будет одним из главных для всего УрФО. О том, что схема формирования нового созыва будет не такой, как пять лет назад, когда избирали действующий, URA.RU сообщило накануне. Ожидается, что количество депутатов сократится с 36 до 35, 25 из них будут избираться по одномандатным округам (сейчас 18), еще десять — по партийным спискам. Говорят, Марина Фадеева занимается перенарезкой округов с конца прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным агентства, перенарезку (то есть изменение границ) округов готовят районные администрации — вероятно, каждая в своих интересах. Сводить общую схему будут вице-мэр Марина Фадеева (доверенное лицо Орлова) и попавший под ее влияние глава Ленинской ТИК Вадим Антошин. А мэр Алексей Орлов, вместе с вице-губернатором Олегом Чемезовым продвигавший схему «25 на 10», в ближайшее время будет согласовывать с Куйвашевым свой список кандидатов. Фамилии не разглашают даже главам районов. Источник, близкий к муниципальной власти, утверждает, что в условиях неопределенности, нарастающего напряжения в истеблишменте активизировались некие коммерсанты (якобы «средней руки»), ищущие возможность выдвинуться на выборы через альтернативные центры влияния — то есть в обход Орлова. Что так и будет, URA.RU предупреждало еще в ноябре 2022-го. «С увеличением количества [одномандатных] округов средняя численность избирателей в каждом из них сокращается примерно с 60 тысяч до 40. Вести кампанию становится немного проще и дешевле. Если в 2018 году на выборы нельзя было заходить с бюджетом менее десяти миллионов [рублей], то теперь продемонстрировать что-то более-менее вменяемое можно с бюджетом в 6-7 миллионов (и то если кандидат избирается впервые). В городе достаточно людей, которые могут себе это позволить», — объяснил собеседник. Новость по теме Кремль озвучил решение о выборах в Екатеринбурге, которое ждали несколько месяцев По его данным, средняя кампания в 2018 году — в разгар противостояния команды губернатора Евгения Куйвашева с «городской» командой его тогдашнего первого зама Владимира Тунгусова — обходилась в 10-12 млн (плюс еще два-три миллиона, если кандидат выдвигался от «Единой России» и участвовал в праймериз). «Но были и те, кто тратил меньше. Например, у того же [депутата от „Единой России“ Дмитрия] Сергина могло уйти порядка семи миллионов, насколько мне известно. У [девелопера Владимира] Крицкого [из ЕР] — меньше пяти. Впрочем, они имели админресурс и узнаваемость», — добавил источник. Второй собеседник, участвовавший в кампании-2018, отметил, что снижение «порога вхождения» на выборы может дать и обратный эффект. «Кампании в некоторых округах станут конкурентными, а это значит, что кандидаты будут тратить не шесть-семь, а те же самые 10-12 миллионов, если не больше», — анонсировал источник. Другое важное последствие перенарезки — серьезные финансовые потери реготделений парламентских партий и их фронтменов. Принято считать, что один из традиционных источников заработка для них — продажа проходных мест в партийных списках. «В 2018-м, если, опять же, брать в целом, место в списке оппозиционной партии стоило в районе десяти миллионов», — раскрыл первый источник. Один из главных пострадавших от реформы, поддержанной Орловым, — Александр Ивачев (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сейчас, когда количество списочных мест в думе сокращается с 18 до 10, КПРФ, эсеры, ЛДПР и „Новые люди“ могут рассчитывать максимум на один-два „списочных“ мандата. Пространство для торга резко сужается. И это перед 2024—2025 годами, когда, кроме президентских, больших выборов в регионе не будет», — обратил внимание третий собеседник. «Можно, конечно, продавать выдвижение от партии по одномандатным округам, но ценник и спрос в данном случае существенно ниже — ведь нет никаких гарантий. [Депутат Виктор] Сомиков (связан с девелопером Андреем Гавриловским — прим. URA.RU), например, в 2018-м заплатил КПРФ два миллиона за выдвижение по Чкаловскому округу», — рассказал он. Хотя сам Виктор Сомиков в разговоре с URA.RU заявил, что это «вранье». Отвечая на вопрос о средней стоимости кампании, он не подтвердил, но и не опроверг данные о 10-12 млн. Единственная цифра, которую депутат озвучил, — 2,5 миллиона рублей, потраченные на исполнение предвыборных обещаний — в частности, на устройство временного проезда из дорожных плит по улице Рощинской. Сейчас ведутся работы по ее строительству. Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев на звонок корреспондента не ответил. В 2018-м по списку КПРФ он провел в основном своих соратников (четыре человека), еще один «списочный» мандат достался Сергею Шадрину — юристу девелопера Илдара Губаева. «КПРФ в то время была избавлена от необходимости распродавать места в списке, поскольку и без того была серьезная финансовая поддержка — от Тунгусова», — уточнил инсайдер, близкий к партии. «Справедливую Россию» для попадания в думу в 2018 году использовали бизнесмен Виталий Кочетков (совладелец сотового оператора «Мотив») и авторитетный коммунальный холдинг, выступившие на стороне Куйвашева. Эсеры тогда получили три «списочных» мандата и два по округам. Александр Каптюг (слева) и Андрей Кузнецов выступают против нововведений, но на переговоры их пока никто не звал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер свердловской ячейки СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов подтвердил, что переговоры с состоятельными кандидатами в новых условиях вести будет непросто. «Несправедливо называть это „продажей“. Речь идет о привлечении ресурсных кандидатов, способных проводить эффективную предвыборную кампанию с соответствующими объемами агитационной продукции, наружной рекламы, мобилизации избирателей. А поправки [в избирательный кодекс] нацелены на то, чтобы лишить партии ресурсов для ведения кампании», — сказал Кузнецов. Изменение схемы выборов он назвал «циничным наступлением на права оппозиционных партий» и «попыткой установить единовластие, ведущее к коррупции». ЛДПР в 2018 могла заработать как минимум на одном из своих кандидатов. С партией, по некоторым сведениям, сотрудничал тот же консорциум предприятий ЖКХ, что и со «Справедливой Россией». В разговоре с URA.RU депутат заксо, председатель свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг лишь дал понять, что также возмущен реформой. «Считаем предлагаемые меры по изменению системы избрания Екатеринбургской думы не отвечающими запросу общества. Естественно, они не отвечают и партийной идеологии. Существующая модель [„18 на 18“] значительно более представительная. Партийные списки — это всегда возможность альтернативы. А мажоритарная система — это прежде всего битва бюджетов и личной узнаваемости», — заявил Каптюг. Участвовать в предстоящих выборах планирует и партия «Новые люди», получившая в 2021 году два мандата в областном парламенте. Связаться с ее представителем Рантом Агаджаняном к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Изменение схемы выборов в Екатеринбурге, согласованное недавно администрацией президента (АП) РФ, имеет сразу несколько последствий. Первое — снижение стоимости участия в выборах в думу, которое прогнозируют опрошенные URA.RU участники кампаний прошлых лет. Это обернется проблемами для ответственных кураторов, рискующих утратить контроль над ситуацией. Нелегко придется и лидерам оппозиционных партий, теряющим шансы на достойный заработок перед затишьем. Выборы в думу Екатеринбурга намечены на сентябрь. Это событие будет одним из главных для всего УрФО. О том, что схема формирования нового созыва будет не такой, как пять лет назад, когда избирали действующий, URA.RU сообщило накануне. Ожидается, что количество депутатов сократится с 36 до 35, 25 из них будут избираться по одномандатным округам (сейчас 18), еще десять — по партийным спискам. По данным агентства, перенарезку (то есть изменение границ) округов готовят районные администрации — вероятно, каждая в своих интересах. Сводить общую схему будут вице-мэр Марина Фадеева (доверенное лицо Орлова) и попавший под ее влияние глава Ленинской ТИК Вадим Антошин. А мэр Алексей Орлов, вместе с вице-губернатором Олегом Чемезовым продвигавший схему «25 на 10», в ближайшее время будет согласовывать с Куйвашевым свой список кандидатов. Фамилии не разглашают даже главам районов. Источник, близкий к муниципальной власти, утверждает, что в условиях неопределенности, нарастающего напряжения в истеблишменте активизировались некие коммерсанты (якобы «средней руки»), ищущие возможность выдвинуться на выборы через альтернативные центры влияния — то есть в обход Орлова. Что так и будет, URA.RU предупреждало еще в ноябре 2022-го. «С увеличением количества [одномандатных] округов средняя численность избирателей в каждом из них сокращается примерно с 60 тысяч до 40. Вести кампанию становится немного проще и дешевле. По его данным, средняя кампания в 2018 году — в разгар противостояния команды губернатора Евгения Куйвашева с «городской» командой его тогдашнего первого зама Владимира Тунгусова — обходилась в 10-12 млн (плюс еще два-три миллиона, если кандидат выдвигался от «Единой России» и участвовал в праймериз). «Но были и те, кто тратил меньше. Например, у того же [депутата от „Единой России“ Дмитрия] Сергина могло уйти порядка семи миллионов, насколько мне известно. У [девелопера Владимира] Крицкого [из ЕР] — меньше пяти. Впрочем, они имели админресурс и узнаваемость», — добавил источник. Второй собеседник, участвовавший в кампании-2018, отметил, что снижение «порога вхождения» на выборы может дать и обратный эффект. «Кампании в некоторых округах станут конкурентными, а это значит, что кандидаты будут тратить не шесть-семь, а те же самые 10-12 миллионов, если не больше», — анонсировал источник. Другое важное последствие перенарезки — серьезные финансовые потери реготделений парламентских партий и их фронтменов. Принято считать, что один из традиционных источников заработка для них — продажа проходных мест в партийных списках. «В 2018-м, если, опять же, брать в целом, место в списке оппозиционной партии стоило в районе десяти миллионов», — раскрыл первый источник. «Сейчас, когда количество списочных мест в думе сокращается с 18 до 10, КПРФ, эсеры, ЛДПР и „Новые люди“ могут рассчитывать максимум на один-два „списочных“ мандата. Пространство для торга резко сужается. И это перед 2024—2025 годами, когда, кроме президентских, больших выборов в регионе не будет», — обратил внимание третий собеседник. «Можно, конечно, продавать выдвижение от партии по одномандатным округам, но ценник и спрос в данном случае существенно ниже — ведь нет никаких гарантий. [Депутат Виктор] Сомиков (связан с девелопером Андреем Гавриловским — прим. URA.RU), например, в 2018-м заплатил КПРФ два миллиона за выдвижение по Чкаловскому округу», — рассказал он. Хотя сам Виктор Сомиков в разговоре с URA.RU заявил, что это «вранье». Отвечая на вопрос о средней стоимости кампании, он не подтвердил, но и не опроверг данные о 10-12 млн. Единственная цифра, которую депутат озвучил, — 2,5 миллиона рублей, потраченные на исполнение предвыборных обещаний — в частности, на устройство временного проезда из дорожных плит по улице Рощинской. Сейчас ведутся работы по ее строительству. Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев на звонок корреспондента не ответил. В 2018-м по списку КПРФ он провел в основном своих соратников (четыре человека), еще один «списочный» мандат достался Сергею Шадрину — юристу девелопера Илдара Губаева. «КПРФ в то время была избавлена от необходимости распродавать места в списке, поскольку и без того была серьезная финансовая поддержка — от Тунгусова», — уточнил инсайдер, близкий к партии. «Справедливую Россию» для попадания в думу в 2018 году использовали бизнесмен Виталий Кочетков (совладелец сотового оператора «Мотив») и авторитетный коммунальный холдинг, выступившие на стороне Куйвашева. Эсеры тогда получили три «списочных» мандата и два по округам. Лидер свердловской ячейки СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов подтвердил, что переговоры с состоятельными кандидатами в новых условиях вести будет непросто. «Несправедливо называть это „продажей“. Речь идет о привлечении ресурсных кандидатов, способных проводить эффективную предвыборную кампанию с соответствующими объемами агитационной продукции, наружной рекламы, мобилизации избирателей. А поправки [в избирательный кодекс] нацелены на то, чтобы лишить партии ресурсов для ведения кампании», — сказал Кузнецов. Изменение схемы выборов он назвал «циничным наступлением на права оппозиционных партий» и «попыткой установить единовластие, ведущее к коррупции». ЛДПР в 2018 могла заработать как минимум на одном из своих кандидатов. С партией, по некоторым сведениям, сотрудничал тот же консорциум предприятий ЖКХ, что и со «Справедливой Россией». В разговоре с URA.RU депутат заксо, председатель свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг лишь дал понять, что также возмущен реформой. «Считаем предлагаемые меры по изменению системы избрания Екатеринбургской думы не отвечающими запросу общества. Естественно, они не отвечают и партийной идеологии. Существующая модель [„18 на 18“] значительно более представительная. Партийные списки — это всегда возможность альтернативы. А мажоритарная система — это прежде всего битва бюджетов и личной узнаваемости», — заявил Каптюг. Участвовать в предстоящих выборах планирует и партия «Новые люди», получившая в 2021 году два мандата в областном парламенте. Связаться с ее представителем Рантом Агаджаняном к моменту публикации не удалось.