19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Жительница ЯНАО в декретном отпуске открыла студию лазерной эпиляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии Эпилас. Москва, центр косметологии, эпилас, epilas
В будущем владелица планирует расширять свой бизнес Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала корреспонденту агентства о том, как в декретном отпуске решилась на открытие студии лазерной эпиляции. Оборудование женщина выбрала у производителя из Москвы.

«Во время декрета решила не выходить на работу по найму, а заняться собственным делом. Остановилась на студии лазерной эпиляции. Сейчас у меня свой бизнес, клиентская база», — рассказала собеседница агентства на условиях анонимности.

Она отметила, что оборудование выбирала в московской компании, там же прошла обучение. «Случайно увидела видео в социальных сетях, где производитель из Москвы рассказывает о своем оборудовании. Мне понравилось, как они заботятся о нем и о своих покупателях. Поэтому я даже не рассматривала других, сразу остановилась на них, там же и обучение прошла», — подчеркнула собеседница.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Белгорода переехала в Новый Уренгой и решила строить бизнес на новом месте с нуля. Женщина на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому решила не менять сферу деятельности.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала корреспонденту агентства о том, как в декретном отпуске решилась на открытие студии лазерной эпиляции. Оборудование женщина выбрала у производителя из Москвы. «Во время декрета решила не выходить на работу по найму, а заняться собственным делом. Остановилась на студии лазерной эпиляции. Сейчас у меня свой бизнес, клиентская база», — рассказала собеседница агентства на условиях анонимности. Она отметила, что оборудование выбирала в московской компании, там же прошла обучение. «Случайно увидела видео в социальных сетях, где производитель из Москвы рассказывает о своем оборудовании. Мне понравилось, как они заботятся о нем и о своих покупателях. Поэтому я даже не рассматривала других, сразу остановилась на них, там же и обучение прошла», — подчеркнула собеседница. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Белгорода переехала в Новый Уренгой и решила строить бизнес на новом месте с нуля. Женщина на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому решила не менять сферу деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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