Жительница ЯНАО в декретном отпуске открыла студию лазерной эпиляции

20 марта 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

В будущем владелица планирует расширять свой бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала корреспонденту агентства о том, как в декретном отпуске решилась на открытие студии лазерной эпиляции. Оборудование женщина выбрала у производителя из Москвы. «Во время декрета решила не выходить на работу по найму, а заняться собственным делом. Остановилась на студии лазерной эпиляции. Сейчас у меня свой бизнес, клиентская база», — рассказала собеседница агентства на условиях анонимности. Она отметила, что оборудование выбирала в московской компании, там же прошла обучение. «Случайно увидела видео в социальных сетях, где производитель из Москвы рассказывает о своем оборудовании. Мне понравилось, как они заботятся о нем и о своих покупателях. Поэтому я даже не рассматривала других, сразу остановилась на них, там же и обучение прошла», — подчеркнула собеседница. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Белгорода переехала в Новый Уренгой и решила строить бизнес на новом месте с нуля. Женщина на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому решила не менять сферу деятельности.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала корреспонденту агентства о том, как в декретном отпуске решилась на открытие студии лазерной эпиляции. Оборудование женщина выбрала у производителя из Москвы. «Во время декрета решила не выходить на работу по найму, а заняться собственным делом. Остановилась на студии лазерной эпиляции. Сейчас у меня свой бизнес, клиентская база», — рассказала собеседница агентства на условиях анонимности. Она отметила, что оборудование выбирала в московской компании, там же прошла обучение. «Случайно увидела видео в социальных сетях, где производитель из Москвы рассказывает о своем оборудовании. Мне понравилось, как они заботятся о нем и о своих покупателях. Поэтому я даже не рассматривала других, сразу остановилась на них, там же и обучение прошла», — подчеркнула собеседница. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Белгорода переехала в Новый Уренгой и решила строить бизнес на новом месте с нуля. Женщина на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому решила не менять сферу деятельности.