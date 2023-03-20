Марочко: ВСУ готовят «грандиозное сражение» под Бахмутом

20 марта 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

ВСУ стягивают силы и технику под Бахмут, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают войска и технику под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он предположил, что Киев готовит «грандиозное сражение» в районе города. «Вооруженные силы Украины продолжают там [под Бахмутом] наращивать группировку. Зеленский сейчас решил сделать там грандиозное сражение. Возможно, предполагает там какие-то контрнаступательные действия», — сказал Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда». По словам офицера, бойцы ВСУ прошли обучение на полигонах НАТО перед отправкой к Бахмуту. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не намерена сдавать Бахмут, напоминает RT. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ готовятся к контратаке в районе города. Также глава частной военной компании отметил, что бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы украинская атака не состоялась, передает «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают войска и технику под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он предположил, что Киев готовит «грандиозное сражение» в районе города. «Вооруженные силы Украины продолжают там [под Бахмутом] наращивать группировку. Зеленский сейчас решил сделать там грандиозное сражение. Возможно, предполагает там какие-то контрнаступательные действия», — сказал Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда». По словам офицера, бойцы ВСУ прошли обучение на полигонах НАТО перед отправкой к Бахмуту. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не намерена сдавать Бахмут, напоминает RT. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ готовятся к контратаке в районе города. Также глава частной военной компании отметил, что бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы украинская атака не состоялась, передает «Царьград».