Марочко: ВСУ готовят «грандиозное сражение» под Бахмутом

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
ВСУ стягивают силы и технику под Бахмут, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают войска и технику под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он предположил, что Киев готовит «грандиозное сражение» в районе города.

«Вооруженные силы Украины продолжают там [под Бахмутом] наращивать группировку. Зеленский сейчас решил сделать там грандиозное сражение. Возможно, предполагает там какие-то контрнаступательные действия», — сказал Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда». По словам офицера, бойцы ВСУ прошли обучение на полигонах НАТО перед отправкой к Бахмуту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не намерена сдавать Бахмут, напоминает RT. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ готовятся к контратаке в районе города. Также глава частной военной компании отметил, что бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы украинская атака не состоялась, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают войска и технику под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он предположил, что Киев готовит «грандиозное сражение» в районе города. «Вооруженные силы Украины продолжают там [под Бахмутом] наращивать группировку. Зеленский сейчас решил сделать там грандиозное сражение. Возможно, предполагает там какие-то контрнаступательные действия», — сказал Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда». По словам офицера, бойцы ВСУ прошли обучение на полигонах НАТО перед отправкой к Бахмуту. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не намерена сдавать Бахмут, напоминает RT. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ готовятся к контратаке в районе города. Также глава частной военной компании отметил, что бойцы «Вагнера» делают все возможное, чтобы украинская атака не состоялась, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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