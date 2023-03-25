Киберэксперт развеял мифы об использовании VPN-сервисов

Гендиректор Zecurion Раевский: VPN не может украсть ценную информацию пользователя

26 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

VPN-сервисы не имеют доступа к экрану смартфона Фото: Владимир Андреев © URA.RU VPN-сервисы не могут украсть ценные данные пользователя, так как большинство приложений и сайтов используют дополнительный уровень защиты — SSL-шифрование. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор компании Zecurion, специализирующейся на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, Алексей Раевский. «Бояться ничего не надо, потому что все приложения используют защищенные протоколы. Речь идет о том, может ли VPN-провайдер перехватить какую-то ключевую информацию. Как правило, не может, потому что большинство сайтов, приложений сверху сетевого уровня используют еще один дополнительный уровень защиты — SSL-шифрование. Поэтому не важно, что там — VPN или обычная сеть», — заявил Алексей Раевский. Как отметил собеседник агентства, самыми надежными считаются банковские приложения. «Эти приложения всю информацию, передаваемую между приложением и сервером, шифруют. Тот факт, что банковское приложение заработало, и какую-то банковскую операцию совершили, эта информация, наверно, будет доступна. Но в чем конкретно эта ситуация состояла — то ли вы отправили перевод, то ли просто зашли, чтобы баланс посмотреть, эта информация не будет доступна. И к экрану VPN доступа не имеет», — заключил он.

VPN-сервисы не могут украсть ценные данные пользователя, так как большинство приложений и сайтов используют дополнительный уровень защиты — SSL-шифрование. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор компании Zecurion, специализирующейся на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, Алексей Раевский. «Бояться ничего не надо, потому что все приложения используют защищенные протоколы. Речь идет о том, может ли VPN-провайдер перехватить какую-то ключевую информацию. Как правило, не может, потому что большинство сайтов, приложений сверху сетевого уровня используют еще один дополнительный уровень защиты — SSL-шифрование. Поэтому не важно, что там — VPN или обычная сеть», — заявил Алексей Раевский. Как отметил собеседник агентства, самыми надежными считаются банковские приложения. «Эти приложения всю информацию, передаваемую между приложением и сервером, шифруют. Тот факт, что банковское приложение заработало, и какую-то банковскую операцию совершили, эта информация, наверно, будет доступна. Но в чем конкретно эта ситуация состояла — то ли вы отправили перевод, то ли просто зашли, чтобы баланс посмотреть, эта информация не будет доступна. И к экрану VPN доступа не имеет», — заключил он.