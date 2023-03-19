19 марта 2023

Пермский завод на сотни миллионов рублей повысил чистую прибыль

АО «Березниковский содовый завод» в 2022 году увеличило прибыль на 200 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году предприятие улучшило финансовые показатели Фото:

В Пермском крае АО «Березниковский содовый завод», входящее в состав холдинга «Башкирская химия», в 2022 году увеличило чистую прибыль на сумму более 200 млн рублей. Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«АО „Березниковский содовый завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах. Выручка в 2022 году — 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 527,8 млн рублей», — указано в документе. В 2021 году выручка предприятия составляла 7,9 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей.

АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды на территории СНГ. Управляется предприятие холдингом ОАО «Башкирская химия», в который также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». В 2022 году завод попросил миллиардный кредит в ПАО «Росбанк». Договор с кредитным учреждением заключался на срок в 36 месяцев.

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В Пермском крае АО «Березниковский содовый завод», входящее в состав холдинга «Башкирская химия», в 2022 году увеличило чистую прибыль на сумму более 200 млн рублей. Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «АО „Березниковский содовый завод“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах. Выручка в 2022 году — 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 527,8 млн рублей», — указано в документе. В 2021 году выручка предприятия составляла 7,9 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды на территории СНГ. Управляется предприятие холдингом ОАО «Башкирская химия», в который также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». В 2022 году завод попросил миллиардный кредит в ПАО «Росбанк». Договор с кредитным учреждением заключался на срок в 36 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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