Свердловчанку, рассказавшую об адской жизни с экс-супругом, затравили местные жители

По словам женщины, экс-сожитель бил ее и детей, а теперь требует отдать ему дочь Фото: Илья Московец © URA.RU

Мать двоих из Артемовского (Свердловская область) затравили местные жители после рассказа об адской жизни с бывшим сожителем. Женщина утверждает, что экс-сожитель запирал ее в квартире и избивал. Спустя время ей удалось забрать детей и уехать. Уже больше десяти лет бывший сожитель не оставляет ее в покое. Женщина боится расправы, поэтому обратилась в полицию. После жалоб бывшего возлюбленного, по ее словам, к ней стали с презрением относиться местные жители.

«У нас город маленький. Почти все друг друга знают. Началось негативное отношение ко мне в моем городе со стороны местных жителей, сотрудников больницы, начальства на работе. Люди на улице стороной обходят, будто и не существует меня. Многие не верят мне, принимают за душевнобольную. На работе относятся с презрением», — цитирует мать двоих детей издание «КП-Урал».

18 марта 2023 года свердловчанка все же подала на мужчину заявление в полицию. Она считает, что детям опасно общаться с ее бывшим сожителем. Свердловчанка всячески пытается защитить от него детей.

Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Валерий просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода экс-супруга препятствует получению медицинской помощи. По его утверждению, ребенок может остаться инвалидом.