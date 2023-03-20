Путин признался, что завидует Китаю

Президент России Владимир Путин заявил о легкой зависти Китаю из-за того, что КНР сделала большой рывок в своем развитии. Об этом российский лидер заявил в ходе с главой Китая Си Цзиньпином.
«За последние годы Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. Во всем мире это вызывает интерес. Даже мы немножко вам завидуем», — сказал Владимир Путин. Также президент России отметил, что в КНР создана эффективная система развития экономики, которая превосходит многие другие страны. Трансляция встречи двух лидеров проходит на телеканале «Россия 24».
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорте Внуково, передает деловое издание «Взгляд». В ходе посещения России, глава КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина вносит вклад в развитие всего мира.
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