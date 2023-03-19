19 марта 2023

Назван виновник ДТП с внедорожниками, отправленными из Перми в зону СВО. Фото, видео

ДТП с внедорожниками, отправленными из Перми в зону СВО, произошло по вине водителя ГАЗели
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Сотрудники полиции установили виновника серьезного ДТП на трассе в Ульяновской области (архивное фото) Фото:
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Виновником ДТП, в котором пострадали автомобили УАЗ, отправленные из Перми в зону СВО, назван водитель автомобиля ГАЗ. Об этом сообщается на сайте «Добровольцы Донбасса».

«Виновником аварии, в результате которой пострадал автовоз фонда „Добровольцы Донбасса“, перевозивший пять автомобилей УАЗ для нужд СВО, признан водитель ГАЗели», — говорится на сайте добровольческой организации. Уточняется также, три из пяти внедорожников «сильно повреждены огнем». Один из них не подлежит восстановлению. Еще два авто нуждаются в замене кузова.

Автовоз, перевозивший УАЗы, попал в арию на трассе в Ульяновской области. Изначально сообщалось, что под тягач залетела легковая машина. Во внедорожниках находился груз, который уцелел лишь частично. По словам очевидцев аварии, избежать жертв в ДТП удалось лишь по счастливой случайности.

Один из пяти уцелевших автомобилей УАЗ, который нуждается в ремонте
Один из пяти уцелевших автомобилей УАЗ, который нуждается в ремонте
Фото:

Автомобилю предстоит серьезный кузовной ремонт
Автомобилю предстоит серьезный кузовной ремонт
Фото:

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Виновником ДТП, в котором пострадали автомобили УАЗ, отправленные из Перми в зону СВО, назван водитель автомобиля ГАЗ. Об этом сообщается на сайте «Добровольцы Донбасса». «Виновником аварии, в результате которой пострадал автовоз фонда „Добровольцы Донбасса“, перевозивший пять автомобилей УАЗ для нужд СВО, признан водитель ГАЗели», — говорится на сайте добровольческой организации. Уточняется также, три из пяти внедорожников «сильно повреждены огнем». Один из них не подлежит восстановлению. Еще два авто нуждаются в замене кузова. Автовоз, перевозивший УАЗы, попал в арию на трассе в Ульяновской области. Изначально сообщалось, что под тягач залетела легковая машина. Во внедорожниках находился груз, который уцелел лишь частично. По словам очевидцев аварии, избежать жертв в ДТП удалось лишь по счастливой случайности.
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