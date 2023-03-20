Си Цзиньпин объяснил, почему Китай и Россия должны тесно сотрудничать

Си Цзиньпин: в сотрудничестве России и Китая есть историческая логика

20 марта 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил, что в сотрудничестве России и Китая есть историческая логика Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Россия и Китай должны сотрудничать, так как в этом есть историческая логика. Обе страны являются крупнейшими соседними государствами и партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. «Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами. Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения», — сказал Си Цзиньпин. Встреча двух лидеров транслировалась на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось что глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом. В СМИ начали писать о том, что две крупные державы демонстрируют таким образом намерение развивать и углублять сотрудничество, несмотря на недовольство Запада, передает Life . Также политолог Сергей Марков заявил, что российская и китайская стороны вынуждены сотрудничать, чтобы противостоять гегемонии США.

Россия и Китай должны сотрудничать, так как в этом есть историческая логика. Обе страны являются крупнейшими соседними государствами и партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. «Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами. Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения», — сказал Си Цзиньпин. Встреча двух лидеров транслировалась на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось что глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом. В СМИ начали писать о том, что две крупные державы демонстрируют таким образом намерение развивать и углублять сотрудничество, несмотря на недовольство Запада, передает Life. Также политолог Сергей Марков заявил, что российская и китайская стороны вынуждены сотрудничать, чтобы противостоять гегемонии США.