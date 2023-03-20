МВД РФ продлило срок действия водительских прав: кого коснется и какие нюансы

МВД РФ продлило на три года срок действия водительских прав

20 марта 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Продленные водительские права будут действовать только на территории России Фото: Илья Московец © URA.RU В России на три года продлили действие водительских прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. При этом просроченное удостоверение действует только на территории РФ. URA.RU приводит главную информацию о нововведениях. Кого коснется Согласно постановлению правительства России, срок действия водительских удостоверений был продлен на три года. Это коснется граждан, чьи права истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. При этом поправки не требуют внесения в документы никаких дополнительных изменений. Действие удостоверения будет отсчитываться со дня истечения срока документа. Какие есть нюансы в нововведении Продление прав будет действовать только на территории России. За рубежом просроченные документы будут считаться недействительными. Из-за этого с истекшими правами за рубежом нельзя будет взять в аренду автомобиль, а также будет запрещено управлять собственным транспортом, что ограничит выезд даже в страны ближнего зарубежья. Просроченные права можно поменять по собственному желанию, обратившись в ГИБДД. При этом, продление водительского удостоверения не распространяется на случаи, когда документ необходимо сменить по закону. К примеру, в случае изменения персональных данных, появления ограничений на вождение автомобиля или при потере документа владелец транспортного средства должен обратиться в ГИБДД для получения новых прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России на три года продлили действие водительских прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. При этом просроченное удостоверение действует только на территории РФ. URA.RU приводит главную информацию о нововведениях. Согласно постановлению правительства России, срок действия водительских удостоверений был продлен на три года. Это коснется граждан, чьи права истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. При этом поправки не требуют внесения в документы никаких дополнительных изменений. Действие удостоверения будет отсчитываться со дня истечения срока документа. Продление прав будет действовать только на территории России. За рубежом просроченные документы будут считаться недействительными. Из-за этого с истекшими правами за рубежом нельзя будет взять в аренду автомобиль, а также будет запрещено управлять собственным транспортом, что ограничит выезд даже в страны ближнего зарубежья. Просроченные права можно поменять по собственному желанию, обратившись в ГИБДД. При этом, продление водительского удостоверения не распространяется на случаи, когда документ необходимо сменить по закону. К примеру, в случае изменения персональных данных, появления ограничений на вождение автомобиля или при потере документа владелец транспортного средства должен обратиться в ГИБДД для получения новых прав.