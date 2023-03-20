Белый дом призвал Си Цзиньпина добиться вывода ВС РФ с Украины 21 марта 2023 в 00:21 Размер текста - 17 + В Белом доме ждут, что Си Цзиньпин будет добиваться урегулирования конфликта на Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Власти США призвали председателя КНР Си Цзиньпина добиваться от президента РФ Владимира Путина вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — заявил Джон Кирби на брифинге . Ранее Си Цзипин представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 12 пунктов, одним из которых является пункт об уважении территориального суверинитета других стран. Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. По мнению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план, предложенный Китаем из-за нехватки боеприпасов. 20 марта председатель КНР Cи Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. От встречи ожидается, что взаимоотношения России и Китая будут способствовать мировому прогрессу. Власти США призвали председателя КНР Си Цзиньпина добиваться от президента РФ Владимира Путина вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — заявил Джон Кирби на брифинге. Ранее Си Цзипин представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 12 пунктов, одним из которых является пункт об уважении территориального суверинитета других стран. Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. По мнению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план, предложенный Китаем из-за нехватки боеприпасов. 20 марта председатель КНР Cи Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. От встречи ожидается, что взаимоотношения России и Китая будут способствовать мировому прогрессу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям