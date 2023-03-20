20 марта 2023

Белый дом призвал Си Цзиньпина добиться вывода ВС РФ с Украины

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме ждут, что Си Цзиньпин будет добиваться урегулирования конфликта на Украине Фото:

Власти США призвали председателя КНР Си Цзиньпина добиваться от президента РФ Владимира Путина вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — заявил Джон Кирби на брифинге. Ранее Си Цзипин представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 12 пунктов, одним из которых является пункт об уважении территориального суверинитета других стран.

Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. По мнению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план, предложенный Китаем из-за нехватки боеприпасов. 20 марта председатель КНР Cи Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. От встречи ожидается, что взаимоотношения России и Китая будут способствовать мировому прогрессу.

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Власти США призвали председателя КНР Си Цзиньпина добиваться от президента РФ Владимира Путина вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — заявил Джон Кирби на брифинге. Ранее Си Цзипин представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 12 пунктов, одним из которых является пункт об уважении территориального суверинитета других стран. Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. По мнению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план, предложенный Китаем из-за нехватки боеприпасов. 20 марта председатель КНР Cи Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. От встречи ожидается, что взаимоотношения России и Китая будут способствовать мировому прогрессу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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