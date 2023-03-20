Умер британский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере» Исполнитель одной из ролей в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» Пол Грант скончался в Лондоне 21 марта 2023 в 01:22 Размер текста - 17 + Актер скончался в возрасте 56 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Британский актер Пол Грант, сыгравший в киносагах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили родственники артиста. «Грант был найден без сознания возле лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта и доставлен в одну из столичных больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта», — сообщили родственники актера изданию The Sun. В издании рассказали, что об обстоятельствах смерти Гранта не сообщается. «Известно, что в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», — добавили в The Sun. Британский актер Пол Грант, сыгравший в киносагах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили родственники артиста. «Грант был найден без сознания возле лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта и доставлен в одну из столичных больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта», — сообщили родственники актера изданию The Sun. В издании рассказали, что об обстоятельствах смерти Гранта не сообщается. «Известно, что в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», — добавили в The Sun. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям