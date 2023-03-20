20 марта 2023

Умер британский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере»

Исполнитель одной из ролей в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» Пол Грант скончался в Лондоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Могилы криминальных авторитетов. Тюмень, розы, цветы на монументе, цветы, цветы на могиле, цветы на памятнике, цветы на кладбище, букет цветов
Актер скончался в возрасте 56 лет Фото:

Британский актер Пол Грант, сыгравший в киносагах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили родственники артиста.

«Грант был найден без сознания возле лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта и доставлен в одну из столичных больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта», — сообщили родственники актера изданию The Sun.

В издании рассказали, что об обстоятельствах смерти Гранта не сообщается. «Известно, что в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», — добавили в The Sun.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Британский актер Пол Грант, сыгравший в киносагах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили родственники артиста. «Грант был найден без сознания возле лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта и доставлен в одну из столичных больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта», — сообщили родственники актера изданию The Sun. В издании рассказали, что об обстоятельствах смерти Гранта не сообщается. «Известно, что в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», — добавили в The Sun.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...