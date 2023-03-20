Умер британский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере»

Британский актер Пол Грант, сыгравший в киносагах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщили родственники артиста.
«Грант был найден без сознания возле лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта и доставлен в одну из столичных больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта», — сообщили родственники актера
В издании рассказали, что об обстоятельствах смерти Гранта не сообщается. «Известно, что в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», — добавили в The Sun.
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