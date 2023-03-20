В ЯНАО иноагентам запретят участвовать в патриотических мероприятиях

В ЯНАО ищут пути изменения патриотической работы

21 марта 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут пути изменения патриотической работы в округе Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО на законодательном уровне собираются ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях. Такая инициатива была высказана в ходе совещания по вопросам патриотической работы, сообщила глава комитета по соцполитике Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Квинтэссенцией обсуждения стала поддержка отдельных инициатив, которые смогут действительно повысить качество и результативность работы. Хочу отметить некоторые из поступивших предложений: законодательно ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях; отдельным направлением деятельности закрепить регулярное проведение военно-патриотических игр для школьников», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также Гудкова считает, что необходимо пересмотреть формат проводимых в ЯНАО патриотических мероприятий. Их содержание должно быть интересно публике и соответствовать современным вызовам, направленным на формирование личности с твердой жизненной позицией. Ранее URA.RU рассказало, что в правительстве ЯНАО рассматривают возможность смены главы департамента молодежной политики Наиля Хайруллина. По информации источника агентства, окружные власти недовольны кадровой текучкой внутри департамента.

В ЯНАО на законодательном уровне собираются ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях. Такая инициатива была высказана в ходе совещания по вопросам патриотической работы, сообщила глава комитета по соцполитике Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Квинтэссенцией обсуждения стала поддержка отдельных инициатив, которые смогут действительно повысить качество и результативность работы. Хочу отметить некоторые из поступивших предложений: законодательно ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях; отдельным направлением деятельности закрепить регулярное проведение военно-патриотических игр для школьников», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также Гудкова считает, что необходимо пересмотреть формат проводимых в ЯНАО патриотических мероприятий. Их содержание должно быть интересно публике и соответствовать современным вызовам, направленным на формирование личности с твердой жизненной позицией. Ранее URA.RU рассказало, что в правительстве ЯНАО рассматривают возможность смены главы департамента молодежной политики Наиля Хайруллина. По информации источника агентства, окружные власти недовольны кадровой текучкой внутри департамента.