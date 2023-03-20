20 марта 2023
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17 марта 2023

В ЯНАО иноагентам запретят участвовать в патриотических мероприятиях

В ЯНАО ищут пути изменения патриотической работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Вынос флага России и патриотический урок «Разговоры о важном» в гимназии № 53. Магнитогорск, школа, школьники, флаг россии, патриотизм
В ЯНАО ищут пути изменения патриотической работы в округе Фото:

В ЯНАО на законодательном уровне собираются ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях. Такая инициатива была высказана в ходе совещания по вопросам патриотической работы, сообщила глава комитета по соцполитике Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.

«Квинтэссенцией обсуждения стала поддержка отдельных инициатив, которые смогут действительно повысить качество и результативность работы. Хочу отметить некоторые из поступивших предложений: законодательно ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях; отдельным направлением деятельности закрепить регулярное проведение военно-патриотических игр для школьников», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Гудкова считает, что необходимо пересмотреть формат проводимых в ЯНАО патриотических мероприятий. Их содержание должно быть интересно публике и соответствовать современным вызовам, направленным на формирование личности с твердой жизненной позицией.

Ранее URA.RU рассказало, что в правительстве ЯНАО рассматривают возможность смены главы департамента молодежной политики Наиля Хайруллина. По информации источника агентства, окружные власти недовольны кадровой текучкой внутри департамента.

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В ЯНАО на законодательном уровне собираются ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях. Такая инициатива была высказана в ходе совещания по вопросам патриотической работы, сообщила глава комитета по соцполитике Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Квинтэссенцией обсуждения стала поддержка отдельных инициатив, которые смогут действительно повысить качество и результативность работы. Хочу отметить некоторые из поступивших предложений: законодательно ограничить участие иностранных агентов в любых патриотических мероприятиях; отдельным направлением деятельности закрепить регулярное проведение военно-патриотических игр для школьников», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также Гудкова считает, что необходимо пересмотреть формат проводимых в ЯНАО патриотических мероприятий. Их содержание должно быть интересно публике и соответствовать современным вызовам, направленным на формирование личности с твердой жизненной позицией. Ранее URA.RU рассказало, что в правительстве ЯНАО рассматривают возможность смены главы департамента молодежной политики Наиля Хайруллина. По информации источника агентства, окружные власти недовольны кадровой текучкой внутри департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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