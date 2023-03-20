В ЯНАО ищут судебного эксперта на зарплату, как у дворника

В ЯНАО специалисту суда предлагают зарплату до 50 тысяч рублей

21 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Судебному эксперту готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО открыта вакансия на должность государственного судебного эксперта с такой же зарплатой, как и у дворника в центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи в Ноябрьске. Вакансии размещены на портале «Работа России». «Федеральное Бюджетное учреждение Тюменская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации: требуется государственный судебный эксперт, полная занятость. Заработная плата от 40 до 50 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. В первый год работы сотрудник получит дополнительное профобразование, в последующем будет заниматься судебной экспертизой по поручению судов, органов дознания и предварительного следствия. Претендент на должность должен разбираться в области оценки недвижимости и иметь высшее образование и при необходимости дополнительное профобразование. Сотрудник будет обеспечен ежегодным оплачиваемым отпуском. При этом подразумеваются надбавки и премии, после аттестации 20% от выполненной работы. В центре активного отдыха и содействия занятости детей дворнику обещают зарплату в размере 40 тысяч рублей. Для трудоустройства достаточно иметь медкнижку. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске сотруднику культурного центра готовы платить зарплату, которая в шесть раз превышает зарплату начальника в мэрии Красноселькупского района. В вакансии указано, что заработная плата может достигать 440 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО открыта вакансия на должность государственного судебного эксперта с такой же зарплатой, как и у дворника в центре активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи в Ноябрьске. Вакансии размещены на портале «Работа России». «Федеральное Бюджетное учреждение Тюменская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации: требуется государственный судебный эксперт, полная занятость. Заработная плата от 40 до 50 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. В первый год работы сотрудник получит дополнительное профобразование, в последующем будет заниматься судебной экспертизой по поручению судов, органов дознания и предварительного следствия. Претендент на должность должен разбираться в области оценки недвижимости и иметь высшее образование и при необходимости дополнительное профобразование. Сотрудник будет обеспечен ежегодным оплачиваемым отпуском. При этом подразумеваются надбавки и премии, после аттестации 20% от выполненной работы. В центре активного отдыха и содействия занятости детей дворнику обещают зарплату в размере 40 тысяч рублей. Для трудоустройства достаточно иметь медкнижку. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске сотруднику культурного центра готовы платить зарплату, которая в шесть раз превышает зарплату начальника в мэрии Красноселькупского района. В вакансии указано, что заработная плата может достигать 440 тысяч рублей.