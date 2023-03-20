В ХМАО продают железнодорожный тупик за 35 миллионов рублей

В ХМАО продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода в поселке Мортка за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать собственность для погрузо-разгрузочных работ нефтепродуктов, говорится в объявлении на информационном портале «Нефтьрегион».
«Продается земельный участок площадью — 0,8 Га, с железнодорожным тупиком (подъездной железнодорожный путь протяженностью — 611 погонных метров) и козловым краном. Его можно использовать для погрузочно-разгрузочных работ нефтепродуктов с НПЗ и отправки конечному потребителю», — сообщается в объявлении на платформе «Нефтьрегион».
Участок находится в поселке Мортка Кондинского района ХМАО. Продавец просит за объект 35 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что предприятие «ЛУКОЙЛа» выставило на продажу нефтебазу в Советском. Собственник продает объект за 120 млн рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.