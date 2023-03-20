20 марта 2023
19 марта 2023

В ХМАО продают железнодорожный тупик за 35 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Мокроусовский район. Курган, подъемный кран, водоканал
В ХМАО выставили на продажу участок с железнодорожным тупиком и краном за 35 млн рублей Фото:

В ХМАО продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода в поселке Мортка за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать собственность для погрузо-разгрузочных работ нефтепродуктов, говорится в объявлении на информационном портале «Нефтьрегион».

«Продается земельный участок площадью — 0,8 Га, с железнодорожным тупиком (подъездной железнодорожный путь протяженностью — 611 погонных метров) и козловым краном. Его можно использовать для погрузочно-разгрузочных работ нефтепродуктов с НПЗ и отправки конечному потребителю», — сообщается в объявлении на платформе «Нефтьрегион».

Участок находится в поселке Мортка Кондинского района ХМАО. Продавец просит за объект 35 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что предприятие «ЛУКОЙЛа» выставило на продажу нефтебазу в Советском. Собственник продает объект за 120 млн рублей.

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В ХМАО продается участок площадью 0,8 гектара с железнодорожным тупиком и козловым краном, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода в поселке Мортка за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать собственность для погрузо-разгрузочных работ нефтепродуктов, говорится в объявлении на информационном портале «Нефтьрегион». «Продается земельный участок площадью — 0,8 Га, с железнодорожным тупиком (подъездной железнодорожный путь протяженностью — 611 погонных метров) и козловым краном. Его можно использовать для погрузочно-разгрузочных работ нефтепродуктов с НПЗ и отправки конечному потребителю», — сообщается в объявлении на платформе «Нефтьрегион». Участок находится в поселке Мортка Кондинского района ХМАО. Продавец просит за объект 35 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что предприятие «ЛУКОЙЛа» выставило на продажу нефтебазу в Советском. Собственник продает объект за 120 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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