Экс-разведчик США отверг заявления о возможной военной помощи Китая для России

21 марта 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Россия готовилась к конфликту с НАТО десятилетиями, заявил Скотт Риттер Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай не будет оказывать военную помощь России, потому что оборонная промышленность РФ может справиться с армией НАТО и без этого. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Многие говорят, что Китай собирается оказать военную поддержку России. Я не верю, что России это нужно», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале политолога Ивана Онисимова. Разведчик добавил, что России хватает собственной оборонной промышленности, потому что страна готовилась к конфликту с НАТО десятилетиями. Риттер также отметил, что разговоры о военной помощи от Китая — оскорбление для России. Ранее Скотт Риттер заявил о жестком ответе президента РФ Владимира Путина на планы Запада по развалу России, передает телеканал 360. Он пояснил, что Путина запомнят, как одного из величайших правителей в истории страны за особый вклад по защите государства от НАТО. Бывший советник Пентагона США Дуглас Макгрегор заявил, что США готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории России, передает RT. Он отметил, что решение построить украинскую армию — план США по нанесению вреда России.

Китай не будет оказывать военную помощь России, потому что оборонная промышленность РФ может справиться с армией НАТО и без этого. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Многие говорят, что Китай собирается оказать военную поддержку России. Я не верю, что России это нужно», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале политолога Ивана Онисимова. Разведчик добавил, что России хватает собственной оборонной промышленности, потому что страна готовилась к конфликту с НАТО десятилетиями. Риттер также отметил, что разговоры о военной помощи от Китая — оскорбление для России. Ранее Скотт Риттер заявил о жестком ответе президента РФ Владимира Путина на планы Запада по развалу России, передает телеканал 360. Он пояснил, что Путина запомнят, как одного из величайших правителей в истории страны за особый вклад по защите государства от НАТО. Бывший советник Пентагона США Дуглас Макгрегор заявил, что США готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории России, передает RT. Он отметил, что решение построить украинскую армию — план США по нанесению вреда России.