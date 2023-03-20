Руководитель свердловского СК покинул свой пост. Инсайд URA.RU подтвердился

Руководитель СК СКР по Свердловской области Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет

21 марта 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Руководитель СУ СКР по Свердловской области ушел на пенсию Фото: Николай Бастриков © URA.RU Руководитель СК СКР по Свердловской области Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время его обязанности исполняет Анатолий Надбитов. Об этом рассказал старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. Ранее источник URA.RU сообщал о том, что первый заместитель руководителя следственного комитета по региону Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления. «Михаил Вячеславович Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Позже появилась информация о том, что он назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский на тот момент никуда не уходил.

Руководитель СК СКР по Свердловской области Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время его обязанности исполняет Анатолий Надбитов. Об этом рассказал старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. Ранее источник URA.RU сообщал о том, что первый заместитель руководителя следственного комитета по региону Надбитов стал исполняющим обязанности начальника управления. «Михаил Вячеславович Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Надбитов является самой вероятной кандидатурой на пост временно исполняющего обязанности главы следственного управления. Позже появилась информация о том, что он назначен исполняющим обязанности, хотя сам Богинский на тот момент никуда не уходил.