На Украине заявили об особой роли Китая в конфликте с РФ

На Украине заявили, что Китай станет хорошим посредником при разрешении украинского конфликта

21 марта 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Китай имеет положительный опыт разрешения конфликтов, заявила Вита Голод Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай может сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, так как он заинтересован в хороших отношениях с Европой и имеет опыт успешного разрешения спора между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. «Китаю нужна Европа. И теперь он может показать это через положительное влияние. Это может создать образ посредника в урегулировании конфликта на Украине», — передает слова Виты Голод Politico . Она напомнила об успешном опыте Китая в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, который он может использовать для разрешения украинского конфликта и увеличить свое влияние в Европе. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что придерживается позиции, которая гарантирует урегулирование конфликта на Украине при помощью переговоров между конфликтующими сторонами. Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, передает RT.

Китай может сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, так как он заинтересован в хороших отношениях с Европой и имеет опыт успешного разрешения спора между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. «Китаю нужна Европа. И теперь он может показать это через положительное влияние. Это может создать образ посредника в урегулировании конфликта на Украине», — передает слова Виты Голод Politico. Она напомнила об успешном опыте Китая в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, который он может использовать для разрешения украинского конфликта и увеличить свое влияние в Европе. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что придерживается позиции, которая гарантирует урегулирование конфликта на Украине при помощью переговоров между конфликтующими сторонами. Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, передает RT.