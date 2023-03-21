На Украине заявили об особой роли Китая в конфликте с РФ

На Украине заявили, что Китай станет хорошим посредником при разрешении украинского конфликта
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Китай имеет положительный опыт разрешения конфликтов, заявила Вита Голод Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай может сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, так как он заинтересован в хороших отношениях с Европой и имеет опыт успешного разрешения спора между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод.

«Китаю нужна Европа. И теперь он может показать это через положительное влияние. Это может создать образ посредника в урегулировании конфликта на Украине», — передает слова Виты Голод Politico. Она напомнила об успешном опыте Китая в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, который он может использовать для разрешения украинского конфликта и увеличить свое влияние в Европе.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что придерживается позиции, которая гарантирует урегулирование конфликта на Украине при помощью переговоров между конфликтующими сторонами. Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, передает RT.

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Китай может сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, так как он заинтересован в хороших отношениях с Европой и имеет опыт успешного разрешения спора между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. «Китаю нужна Европа. И теперь он может показать это через положительное влияние. Это может создать образ посредника в урегулировании конфликта на Украине», — передает слова Виты Голод Politico. Она напомнила об успешном опыте Китая в урегулировании конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, который он может использовать для разрешения украинского конфликта и увеличить свое влияние в Европе. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что придерживается позиции, которая гарантирует урегулирование конфликта на Украине при помощью переговоров между конфликтующими сторонами. Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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