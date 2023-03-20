В Кургане вынесли приговор росгвардейцу, делом которого интересовался Бастрыкин

Курганского росгвардейца признали виновным в смертельной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойца ОМОН курганской Росгвардии Султана Мендекина признали виновным в нарушении ПДД, в результате которого в аварии погиб 11-летний мальчик. О приговоре по делу, которое требовал закончить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, рассказали в прокуратуре Курганской области.

«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника правоохранительных органов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в прокуратуре. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

ДТП случилось летом 2020 года. Водитель Лады Приора сбил на улице Пушкина в Кургане мальчика на велосипеде, выехавшего на проезжую часть. За рулем оказался сотрудник Росгвардии. Ребенок скончался на месте ДТП.

Водитель свою вину в нарушении правил не признал. Он утверждал, что не мог среагировать на появление юного велосипедиста. Ранее суд признавал росгвардейца невиновным, однако апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД с причинением смерти по неосторожности. Помимо лишения свободы, водителю запретят управлять транспортом на 2,5 года.

Ранее URA.RU сообщало, что мать погибшего ребенка возмутилась переносом заседания по делу росгвардейца. Женщина заявила, что сторона обвинения не заявляла назначение экспертиз, из-за которых откладывалось вынесение приговора подсудимому. Закончить следствие по данному делу требовал и глава Следкома России Александр Бастрыкин.