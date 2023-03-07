Глава СК потребовал разобраться с делом росгвардейца, сбившего насмерть ребенка в Кургане

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СУ СК России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации, связанной с длительным рассмотрением дела о ДТП, в котором сотрудник Росгвардии насмерть сбил 11-летнего мальчика. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства.

«В СМИ сообщается о ДТП в Кургане, произошедшем летом 2020 года, в котором погиб 11-летний мальчик. До настоящего времени уголовное дело судом не рассмотрено. Руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко поручено предоставить доклад о ситуации, связанной с длительным рассмотрением дела», — сообщается в ведомстве. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате.

Летом 2020 года, как сообщало URA.RU, в Кургане в ДТП погиб 11-летний мальчик. За рулем автомобиля, сбившего ребенка, находился сотрудник правоохранительных органов. Подсудимый не признал своей вины, а суд вынес оправдательный приговор. Позже следствие по делу о смертельном ДТП возобновили по решению суда, но слушание вновь было перенесено.