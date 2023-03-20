Владелец ММК Рашников в Магнитогорске за год стал богаче на 2,6 миллиарда долларов

21 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Собственный капитал Виктора Рашникова, по версии Bloomberg, за год вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников в Магнитогорске (Челябинская область) за 2022 год стал богаче на 2,6 миллиарда долларов США. Состояние промышленника увеличилось до девяти миллиардов долларов. «Виктор Рашников из Российской Федерации, индустрия. Совокупный собственный капитал составляет 9,15 млрд долларов США», — отмечается в рейтинге информагентства Bloomberg. По состоянию на 5 апреля 2022 года, то есть около года назад, состояние Рашникова достигало 6,6 млрд долларов. В результате, состояние выросло. Положительная динамика в увеличении активов промышленника сохранилась и в 2023 году. С января состояние выросло на 612 млн долларов. В течение последнего месяца сумма состояния даже оценивалась в 5,58 млрд долларов США. Рашников — не самый богатый представитель РФ в списке Bloomberg, он находится на 209 строке. Среди россиян компанию выходцу из Магнитогорска составляют Владимир Потанин (43 строка), Леонид Михельсон (52 строка), Владимир Лисин (72 строка) и другие. Самым «бедным» среди участников рейтинга из России является банкир Петр Авен с состоянием в 5,39 млрд долларов США (449 строка).

Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников в Магнитогорске (Челябинская область) за 2022 год стал богаче на 2,6 миллиарда долларов США. Состояние промышленника увеличилось до девяти миллиардов долларов. «Виктор Рашников из Российской Федерации, индустрия. Совокупный собственный капитал составляет 9,15 млрд долларов США», — отмечается в рейтинге информагентства Bloomberg. По состоянию на 5 апреля 2022 года, то есть около года назад, состояние Рашникова достигало 6,6 млрд долларов. В результате, состояние выросло. Положительная динамика в увеличении активов промышленника сохранилась и в 2023 году. С января состояние выросло на 612 млн долларов. В течение последнего месяца сумма состояния даже оценивалась в 5,58 млрд долларов США. Рашников — не самый богатый представитель РФ в списке Bloomberg, он находится на 209 строке. Среди россиян компанию выходцу из Магнитогорска составляют Владимир Потанин (43 строка), Леонид Михельсон (52 строка), Владимир Лисин (72 строка) и другие. Самым «бедным» среди участников рейтинга из России является банкир Петр Авен с состоянием в 5,39 млрд долларов США (449 строка).