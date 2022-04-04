04 апреля 2022

Магнитогорский олигарх опустился на 18-е место в рейтинге Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, рашников виктор, портрет
Рашников занял 18 место в рейтинге Forbes Фото:

Владелец ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников в 2022 году занял 18 место в списке 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Годом ранее он находился на 15 строчке.

По данным Forbes, состояние Рашникова сократилось на 4,6 миллиарда долларов — до 6,6 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге богатейших людей мира он занимает 376 строчку.

В марте этого года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Ранее он успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.

Напомним, проблемы у российских бизнесменов начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Впервые санкции против России были введены в 2000-х годах. По мнению президента РФ Владимира Путина, Запад таким образом пытается «отменить Россию».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Владелец ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников в 2022 году занял 18 место в списке 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Годом ранее он находился на 15 строчке. По данным Forbes, состояние Рашникова сократилось на 4,6 миллиарда долларов — до 6,6 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге богатейших людей мира он занимает 376 строчку. В марте этого года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Ранее он успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. Напомним, проблемы у российских бизнесменов начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Впервые санкции против России были введены в 2000-х годах. По мнению президента РФ Владимира Путина, Запад таким образом пытается «отменить Россию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...