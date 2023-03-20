Пермяков зовут на работу по упаковке конфет за зарплату в 450 тысяч

Работа предполагает упаковку конфет в коробки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве. Речь о вакансиях упаковщиков шоколадных конфет. За вахту в 90 смен работодатель обещает платить зарплату в 450 тысяч рублей. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Набираем мужчин и женщин на упаковку шоколадных конфет. Теплый склад, оплата сдельная. Оплата за смену — пять тысяч рублей, за 90 смен выходит 450 тысяч рублей. Один раз в неделю выдаем аванс до восьми тысяч рублей. Есть возможность продления вахты. График работ — шесть дней в неделю, либо полная неделя», — сообщается в описании вакансии.

Уточняется, что сотрудникам предоставляется бесплатное трехразовое питание. Также их за счет работодателя обеспечат жильем в квартирах с мебелью и бытовой техникой. Наличие опыта при трудоустройстве не имеет значения.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу по упаковке электроники и бытовой техники. Речь, в том числе, идет о вакансиях упаковщиков iPhone.