20 марта 2023

Пермяков зовут на работу по упаковке конфет за зарплату в 450 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные
Работа предполагает упаковку конфет в коробки Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве. Речь о вакансиях упаковщиков шоколадных конфет. За вахту в 90 смен работодатель обещает платить зарплату в 450 тысяч рублей. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Набираем мужчин и женщин на упаковку шоколадных конфет. Теплый склад, оплата сдельная. Оплата за смену — пять тысяч рублей, за 90 смен выходит 450 тысяч рублей. Один раз в неделю выдаем аванс до восьми тысяч рублей. Есть возможность продления вахты. График работ — шесть дней в неделю, либо полная неделя», — сообщается в описании вакансии.

Уточняется, что сотрудникам предоставляется бесплатное трехразовое питание. Также их за счет работодателя обеспечат жильем в квартирах с мебелью и бытовой техникой. Наличие опыта при трудоустройстве не имеет значения.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу по упаковке электроники и бытовой техники. Речь, в том числе, идет о вакансиях упаковщиков iPhone.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве. Речь о вакансиях упаковщиков шоколадных конфет. За вахту в 90 смен работодатель обещает платить зарплату в 450 тысяч рублей. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Набираем мужчин и женщин на упаковку шоколадных конфет. Теплый склад, оплата сдельная. Оплата за смену — пять тысяч рублей, за 90 смен выходит 450 тысяч рублей. Один раз в неделю выдаем аванс до восьми тысяч рублей. Есть возможность продления вахты. График работ — шесть дней в неделю, либо полная неделя», — сообщается в описании вакансии. Уточняется, что сотрудникам предоставляется бесплатное трехразовое питание. Также их за счет работодателя обеспечат жильем в квартирах с мебелью и бытовой техникой. Наличие опыта при трудоустройстве не имеет значения. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу по упаковке электроники и бытовой техники. Речь, в том числе, идет о вакансиях упаковщиков iPhone.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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