Тюмени грозит потоп из-за смены муниципального подрядчика

К началу оттепели Центральный округ Тюмени может остаться без действующей ливневой канализации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти ищут замену подрядчику, который несколько лет обслуживал ливневые канализации в самом крупном административном округе Тюмени. Информация о закупке размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

«Закупка на выполнение работ по содержанию мелиоративной системы. Начальная стоимость закупки — 14,75 млн рублей. Организатор закупки — МКУ „Муниципальные закупки города Тюмени“, прием заявок до 27.03.2023 года», — говорится в сообщении.

Новый подрядчик должен будет обслуживать системы ливневой канализации на территории Центрального административного района Тюмени. Ранее эти функции выполнял ключевой подрядчик правительства Тюменской области — АО «ТОДЭП». По информации системы СБИС, это предприятие по итогам 2022 года ушло в убытки на 200 миллионов рублей и имеет риск банкротства по двум критериям оценки.

Эксперты в коммунальной сфере предполагают, что из-за ранней оттепели к концу марта искать подрядчика может быть уже поздно. «Если в конце марта только пройдут торги, потом еще вся бюрократия, и пока подрядчик приступит к работе, центр Тюмени может поплыть», — пояснил URA.RU собеседник.

В тюменском «Водоканале» добавили, что жители города каждый год ищут способ самостоятельно избавиться от воды на улицах. «Открывают канализационные люки, и вода вместе с мусором туда уходит, может повредить систему водоотведения. Каждый год такие случаи бывают», — рассказала URA.RU руководитель пресс-службы компании Ирина Айданова.

Агентство направило письменные запросы в пресс-службу Тюменской администрации и руководству АО «ТОДЭП», ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ищут нового подрядчика для жилого долгостроя.