Курганские пожарные пожалуются на начальство в прокуратуру

Курганские пожарные пожалуются в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники пожарной части города Катайска обратятся в прокуратуру с жалобой на действия управления, вынесшего выговоры по рапорту их начальника. Об этом URA.RU рассказал правозащитник, представляющий интересы пожарных.

«Два начальника караула и два водителя из Катайска получили выговоры после проверки. Будем обращаться в прокуратуру из-за несправедливости поводов», — сообщил представитель пожарных. Выговоры сотрудники получили в феврале текущего года.

Проверки в отношении пожарных прошли после рапортов нового начальника части. При этом сотрудники утверждали, что не давали пояснений по выявленным недочетам. Не согласные с дисциплинарным приказом сотрудники обжалуют его в прокуратуре. Они уверены, что вмененные им нарушения дисциплины не влияли на несение службы.

«В катайской ПСЧ со сменой начальника возникла напряженная обстановка. Выговоры поставили на грань увольнения опытных сотрудников — и это накануне пожароопасного сезона», — сообщили источники о ситуации в пожарной части. Сам начальник части отделался указанием установления контроля за деятельностью подчиненных.

Редакция URA.RU сделало запрос в управление МЧС по Курганской области с просьбой прокомментировать итоги проверки в части. В управлении ответили, что примененные дисциплинарные взыскания соответствуют тяжести совершенных проступков. «В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ „Трудовой кодекс РФ“ до применения дисциплинарного взыскания от работников были получены письменные объяснения», — указано в ответе.

Ранее URA.RU сообщало, что уволенный сотрудник МЧС заставил восстановить его на службе. Шадринского пожарного уволили за то, что он предоставил в управление больничный из частной клиники.