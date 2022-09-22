Уволенный сотрудник курганского МЧС заставил восстановить его на службе

Сотрудник курганского ГУ МЧС через суд отменил приказ об увольнении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд признал незаконным приказ ГУ МЧС по Курганской области об увольнении начальника караула местной пожарной части. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Признать незаконными приказы Главного управления МЧС России по Курганской области <…> о наложении дисциплинарного взыскания и <…> о расторжении контракта о прохождении службы и увольнении», — говорится в решении суда. Мужчину постановили восстановить в должности и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул.

Пожарного уволили 14 июля 2022 года после служебной проверки. Сотрудник курганского МЧС был на больничном с 23 февраля по 9 марта и предоставил соответствующий документ из шадринской медклиники.

Представители ответчика утверждали, что управление принимает от сотрудников только больничные установленной положением организации, а также муниципальных и госмедучреждений. В ином случае отсутствие на работе считается прогулом. Адвокаты истца приводили доказательства, что ранее сотрудники шадринской пожарной части предъявляли больничные от коммерческой клиники и не имели претензий со стороны руководства.

Суд установил, что проступок уволенного сотрудника не имел злого умысла. Поэтому вынесено решение восстановить его на службе следующим днем после увольнения и выплатить пожарному за вынужденный прогул 79 083 руб.14 коп.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Шадринска подал в суд на ГУ МЧС РФ по Курганской области. Мужчина был уволен за грубое нарушение дисциплины после предоставления больничных из платной клиники.