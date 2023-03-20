В Тюмени за несколько миллионов продают боевую машину

В Тюмени выставили на продажу раритетную боевую машину ЗиС-6 «Катюша». Об этом сообщает telegram-канал «
«В Тюмени продается ЗиС-6 „Катюша“. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Ее реализуют в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей областной столицы, основанного бизнесменом Владимиром Михайловым», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
Указанная машина является одним из экземпляров единственного в Тюмени музея раритетных автомобилей. Он проработает до конца марта, а затем будет ликвидирован. Бизнесмен Иван Михайлов заявил, что помещения, в которых расположен музей, будут сдаваться в аренду, а коллекция автомобилей — распродана.
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