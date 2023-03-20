20 марта 2023
19 марта 2023

В Тюмени за несколько миллионов продают боевую машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретропоезд Эшелон Победы. Екатеринбург, катюша, бм-13, поезд победы, эшелон победы, ретропоезд
Владелец оценил автомобиль ЗиС-6 «Катюша» в 4 млн рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу раритетную боевую машину ЗиС-6 «Катюша». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что продавец оценил автомобиль в 4 млн рублей.

«В Тюмени продается ЗиС-6 „Катюша“. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Ее реализуют в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей областной столицы, основанного бизнесменом Владимиром Михайловым», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

Указанная машина является одним из экземпляров единственного в Тюмени музея раритетных автомобилей. Он проработает до конца марта, а затем будет ликвидирован. Бизнесмен Иван Михайлов заявил, что помещения, в которых расположен музей, будут сдаваться в аренду, а коллекция автомобилей — распродана.

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В Тюмени выставили на продажу раритетную боевую машину ЗиС-6 «Катюша». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что продавец оценил автомобиль в 4 млн рублей. «В Тюмени продается ЗиС-6 „Катюша“. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Ее реализуют в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей областной столицы, основанного бизнесменом Владимиром Михайловым», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Указанная машина является одним из экземпляров единственного в Тюмени музея раритетных автомобилей. Он проработает до конца марта, а затем будет ликвидирован. Бизнесмен Иван Михайлов заявил, что помещения, в которых расположен музей, будут сдаваться в аренду, а коллекция автомобилей — распродана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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