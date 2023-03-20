В Тюмени за несколько миллионов продают боевую машину

21 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Владелец оценил автомобиль ЗиС-6 «Катюша» в 4 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени выставили на продажу раритетную боевую машину ЗиС-6 «Катюша». Об этом сообщает telegram-канал « Темы Тюмени ». Там уточнили, что продавец оценил автомобиль в 4 млн рублей. «В Тюмени продается ЗиС-6 „Катюша“. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Ее реализуют в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей областной столицы, основанного бизнесменом Владимиром Михайловым», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Указанная машина является одним из экземпляров единственного в Тюмени музея раритетных автомобилей. Он проработает до конца марта, а затем будет ликвидирован. Бизнесмен Иван Михайлов заявил, что помещения, в которых расположен музей, будут сдаваться в аренду, а коллекция автомобилей — распродана.

В Тюмени выставили на продажу раритетную боевую машину ЗиС-6 «Катюша». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что продавец оценил автомобиль в 4 млн рублей. «В Тюмени продается ЗиС-6 „Катюша“. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Ее реализуют в рамках закрытия единственного музея ретро автомобилей областной столицы, основанного бизнесменом Владимиром Михайловым», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Указанная машина является одним из экземпляров единственного в Тюмени музея раритетных автомобилей. Он проработает до конца марта, а затем будет ликвидирован. Бизнесмен Иван Михайлов заявил, что помещения, в которых расположен музей, будут сдаваться в аренду, а коллекция автомобилей — распродана.