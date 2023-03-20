Цену ресторана «Шах и Мята» снизили на три миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ресторан в центре Челябинска «Шах и Мята» выставлен на продажу за 16 млн рублей. Информация о том, что его продают за 19 млн рублей, была на популярном сайте объявлений в декабре 2022 года.

«Ресторан „Шах и Мята“ действующий, работает сильная команда поваров и сотрудников. Кухню в ресторане построили вокруг единения Ближнего Востока и Азии, а в интерьере подружили сдержанный лофт и колоритные аутентичные детали. Причина продажи — переезд собственников», — говорится в тексте объявления на «Авито».

С брендом и договором аренды покупателю останется мебель, кухонное и барное оборудование, посуда, мангальный и тандырный цех, все элементы интерьера, аудиосистема, видеонаблюдение, кассовая техника и система автоматизации ресторана.

В ресторан входит крыша для летнего сезона, зал на 90 посадочных мест и общая площадь в 350 квадратных метров. Заведение располагается на улице Труда.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска продается гриль-бар. Покупателям предложили полностью оборудованную кухню, клиентскую базу, активные аккаунты в соцсетях и штат из семи сотрудников.