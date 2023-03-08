08 марта 2023

В центре Челябинска продается гриль-бар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения на Малышева/Луначарского. Екатеринбург, бургер, фастфуд
Собственник «Мясной заправки» просит три миллиона рублей за заведение Фото:

В центре Челябинска за три миллиона рублей продается гриль-бар «Мясная заправка». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Продается действующий более пяти лет гриль-бар в самом центре города с гостевым залом и посадочными местами. Стоимость активов более трех миллионов рублей. Покупатель будет получать прибыль с первого дня», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Покупателям предлагают полностью оборудованную кухню, клиентскую базу, активные аккаунты в соцсетях и штат из семи сотрудников. Притом продавец уверяет, что работники добросовестны и останутся с новым владельцем. У ресторана также организована служба доставки и система видеонаблюдения. Заведение располагается на улице Елькина.

Ранее сообщалось, что в челябинском парке Пушкина продают знаменитый ресторан. Собственник ресторана «Графин&Графиня» запросил 3,5 млн рублей за готовый бизнес.

В центре Челябинска продается гриль-бар
Заведение продается в качестве готового бизнеса
Фото:

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В центре Челябинска за три миллиона рублей продается гриль-бар «Мясная заправка». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «Продается действующий более пяти лет гриль-бар в самом центре города с гостевым залом и посадочными местами. Стоимость активов более трех миллионов рублей. Покупатель будет получать прибыль с первого дня», — говорится в объявлении на сайте Avito. Покупателям предлагают полностью оборудованную кухню, клиентскую базу, активные аккаунты в соцсетях и штат из семи сотрудников. Притом продавец уверяет, что работники добросовестны и останутся с новым владельцем. У ресторана также организована служба доставки и система видеонаблюдения. Заведение располагается на улице Елькина. Ранее сообщалось, что в челябинском парке Пушкина продают знаменитый ресторан. Собственник ресторана «Графин&Графиня» запросил 3,5 млн рублей за готовый бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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