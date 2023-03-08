В центре Челябинска продается гриль-бар

В центре Челябинска за три миллиона рублей продается гриль-бар «Мясная заправка». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.
«Продается действующий более пяти лет гриль-бар в самом центре города с гостевым залом и посадочными местами. Стоимость активов более трех миллионов рублей. Покупатель будет получать прибыль с первого дня», — говорится в объявлении на сайте Avito.
Покупателям предлагают полностью оборудованную кухню, клиентскую базу, активные аккаунты в соцсетях и штат из семи сотрудников. Притом продавец уверяет, что работники добросовестны и останутся с новым владельцем. У ресторана также организована служба доставки и система видеонаблюдения. Заведение располагается на улице Елькина.
Ранее сообщалось, что в челябинском парке Пушкина продают знаменитый ресторан. Собственник ресторана «Графин&Графиня» запросил 3,5 млн рублей за готовый бизнес.
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