20 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы добровольно отчитался о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрание координаторов партийных проектов ЕР. Челябинск, бурматов владимир
За 2022 год Владимир Бурматов заработал свыше 6,3 млн рублей Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отчитался о доходах за 2022 год. По словам парламентария, одну треть всех своих доходов он потратил на решение проблем жителей.

«Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 6 млн 331 тысячу 984 рубля 67 копеек. За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не имел, не имею и не планирую иметь», — написал Бурматов в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что объекты, находящиеся в собственности с прошлого года, не изменились. У него все также осталась однокомнатная квартира в Челябинске площадью 40 квадратных метров, автомобиль 2018 года выпуска и служебное жилье во временном пользовании на период исполнения депутатских полномочий.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому депутаты Государственной Думы РФ освобождаются от публикации своих доходов в интернете. Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года и должен защитить персональные данные депутатов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отчитался о доходах за 2022 год. По словам парламентария, одну треть всех своих доходов он потратил на решение проблем жителей. «Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 6 млн 331 тысячу 984 рубля 67 копеек. За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не имел, не имею и не планирую иметь», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что объекты, находящиеся в собственности с прошлого года, не изменились. У него все также осталась однокомнатная квартира в Челябинске площадью 40 квадратных метров, автомобиль 2018 года выпуска и служебное жилье во временном пользовании на период исполнения депутатских полномочий. Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому депутаты Государственной Думы РФ освобождаются от публикации своих доходов в интернете. Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года и должен защитить персональные данные депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...