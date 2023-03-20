Челябинский депутат Госдумы добровольно отчитался о доходах

За 2022 год Владимир Бурматов заработал свыше 6,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отчитался о доходах за 2022 год. По словам парламентария, одну треть всех своих доходов он потратил на решение проблем жителей.

«Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 6 млн 331 тысячу 984 рубля 67 копеек. За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не имел, не имею и не планирую иметь», — написал Бурматов в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что объекты, находящиеся в собственности с прошлого года, не изменились. У него все также осталась однокомнатная квартира в Челябинске площадью 40 квадратных метров, автомобиль 2018 года выпуска и служебное жилье во временном пользовании на период исполнения депутатских полномочий.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому депутаты Государственной Думы РФ освобождаются от публикации своих доходов в интернете. Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года и должен защитить персональные данные депутатов.