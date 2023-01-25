В Госдуме разрешили депутатам засекретить подробности о доходах

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Закон принят, чтобы защитить персональные данные депутатов, сообщили в Госдуме Фото:

Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

«В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года.

О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.

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Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. «В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года. О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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