В Госдуме разрешили депутатам засекретить подробности о доходах

Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.
«В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года.
О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. «В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года. О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.