В Госдуме разрешили депутатам засекретить подробности о доходах

25 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Закон принят, чтобы защитить персональные данные депутатов, сообщили в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. «В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года. О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.

Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок декларирования доходов депутатов и освобождающий их от обнародования конкретики о доходах в интернете. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. «В интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. В нем уточнили, что закон принят с целью защитить персональные данные депутатов, а вступит в силу он с 1 марта 2023 года. О намерении рассмотреть такую инициативу ранее сообщил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отмечал, что принятый закон не освобождает власти от предоставления соответствующих деклараций.