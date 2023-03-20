В Свердловской области готовят новую стипендию для студентов

Свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Что касается стипендиальной программы, которую планируется запустить со следующего учебного года, то ее действие предлагается распространить на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета — по тем направлениям подготовки, которые максимально сегодня востребованы в Свердловской области. Список востребованных специальностей в настоящее время формируется. Речь идет о стипендии „Кампуса“ в 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что студенты магистратуры УрФУ стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Ежемесячно 24 студента будут получать по 25 тысяч рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.