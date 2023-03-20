В Свердловской области готовят новую стипендию для студентов

21 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Получателями стипендии станут студенты-отличники, учащиеся по направлениям, которые востребованы в Свердловской области Фото: Игорь Пантин © URA.RU Свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Что касается стипендиальной программы, которую планируется запустить со следующего учебного года, то ее действие предлагается распространить на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета — по тем направлениям подготовки, которые максимально сегодня востребованы в Свердловской области. Список востребованных специальностей в настоящее время формируется. Речь идет о стипендии „Кампуса“ в 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что студенты магистратуры УрФУ стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Ежемесячно 24 студента будут получать по 25 тысяч рублей.

Свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Что касается стипендиальной программы, которую планируется запустить со следующего учебного года, то ее действие предлагается распространить на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета — по тем направлениям подготовки, которые максимально сегодня востребованы в Свердловской области. Список востребованных специальностей в настоящее время формируется. Речь идет о стипендии „Кампуса“ в 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что студенты магистратуры УрФУ стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Ежемесячно 24 студента будут получать по 25 тысяч рублей.