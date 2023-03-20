20 марта 2023

В Свердловской области готовят новую стипендию для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Получателями стипендии станут студенты-отличники, учащиеся по направлениям, которые востребованы в Свердловской области Фото:

Свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Что касается стипендиальной программы, которую планируется запустить со следующего учебного года, то ее действие предлагается распространить на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета — по тем направлениям подготовки, которые максимально сегодня востребованы в Свердловской области. Список востребованных специальностей в настоящее время формируется. Речь идет о стипендии „Кампуса“ в 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты магистратуры УрФУ стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Ежемесячно 24 студента будут получать по 25 тысяч рублей.

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Свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Что касается стипендиальной программы, которую планируется запустить со следующего учебного года, то ее действие предлагается распространить на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета — по тем направлениям подготовки, которые максимально сегодня востребованы в Свердловской области. Список востребованных специальностей в настоящее время формируется. Речь идет о стипендии „Кампуса“ в 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что студенты магистратуры УрФУ стали победителями конкурса на получение именной стипендии российского миллиардера Владимира Потанина. Ежемесячно 24 студента будут получать по 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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