Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план по Украине

Лидеры КНР и России обсудили план, предложенный китайской стороной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР мирный план урегулирования конфликта на Украине, предложенный ранее Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Обсуждали. Это очевидно», — заявил Песков. Давать оценки переговорам в Кремле отказались. Официальное заявление по результатам беседы ожидается позже, отметил Песков.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!