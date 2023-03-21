Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план по Украине

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Лидеры КНР и России обсудили план, предложенный китайской стороной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР мирный план урегулирования конфликта на Украине, предложенный ранее Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждали. Это очевидно», — заявил Песков. Давать оценки переговорам в Кремле отказались. Официальное заявление по результатам беседы ожидается позже, отметил Песков.

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Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР мирный план урегулирования конфликта на Украине, предложенный ранее Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Обсуждали. Это очевидно», — заявил Песков. Давать оценки переговорам в Кремле отказались. Официальное заявление по результатам беседы ожидается позже, отметил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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