Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля

Депутат Госдумы Аксененко: сумма переплат по ЖКХ будет зависеть от собственников домов

22 марта 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Образовавшиеся задолженности по дому сейчас лягут на плечи собственников, напомнил Александр Аксененко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пристальное внимание к работе управляющих компаний поможет россиянам с 1 апреля, когда собственники начнут получать новые платежные квитанции с перерасчетом платы за общедомовые нужды (ОДН), избежать дополнительных начислений за воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и так далее. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Изменения касаются перерасчета платы за ОДН в рамках правительственного постановления № 92 от 3 февраля 2022 года. Если, к примеру, на конец года возникает разница между фактическим расходом ресурса и поступившими суммами, то будет сделан перерасчет. Образовавшуюся задолженность „раскидают“ между собственниками. Раньше эту разницу выставляли управляющей компании. Что необходимо предпринять, чтобы минимизировать возможные переплаты? В первую очередь, научиться спрашивать с УК, как она управляет вашим многоквартирным домом. В каком состоянии инженерные коммуникации (нет ли течи в подвале), плотно ли закрываются входная дверь и окна в пролетах этажей, лампочки горят беспрерывно или освещение автоматизированное? То есть оптимизировать реальный расход ресурсов», — объяснил Александр Аксененко. По словам депутата, собственники многоквартирных домов должны обращать внимание и на тарифы УК. «Надо понимать, что управляющая компания не из воздуха брала эти деньги, а из поступлений от жильцов. То есть возможные корректировки организация закладывала или в тариф за свои услуги, или страдало качество обслуживания дома. Соответственно, сейчас у собственников появился весомый повод собраться и обсудить или тарифы за услуги компании, или качество предоставляемых услуг», — подчеркнул Аксененко. Собеседник агентства отметил, что если у многоквартирного дома есть приборы учета, то перерасчет может быть в пользу жильцов. «Если на многоквартирном доме не стоят приборы учета, то вполне вероятно, что жильцам придется доплатить. Если стоят, то сумма после перерасчета может даже поменяться в пользу кармана жильцов», — заявил он. Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Наталья Казанцева высказала мнение, что жители, у которых в домах не стоят счетчики, будут оплачивать ЖКХ с 1 апреля по нормативам, не имеющим границ. Это приведет к увеличению платежей. Если в многоэтажном доме есть общедомовой счетчик, то все будет рассчитываться по показателям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пристальное внимание к работе управляющих компаний поможет россиянам с 1 апреля, когда собственники начнут получать новые платежные квитанции с перерасчетом платы за общедомовые нужды (ОДН), избежать дополнительных начислений за воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и так далее. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Изменения касаются перерасчета платы за ОДН в рамках правительственного постановления № 92 от 3 февраля 2022 года. Если, к примеру, на конец года возникает разница между фактическим расходом ресурса и поступившими суммами, то будет сделан перерасчет. Образовавшуюся задолженность „раскидают“ между собственниками. Раньше эту разницу выставляли управляющей компании. Что необходимо предпринять, чтобы минимизировать возможные переплаты? В первую очередь, научиться спрашивать с УК, как она управляет вашим многоквартирным домом. В каком состоянии инженерные коммуникации (нет ли течи в подвале), плотно ли закрываются входная дверь и окна в пролетах этажей, лампочки горят беспрерывно или освещение автоматизированное? То есть оптимизировать реальный расход ресурсов», — объяснил Александр Аксененко. По словам депутата, собственники многоквартирных домов должны обращать внимание и на тарифы УК. «Надо понимать, что управляющая компания не из воздуха брала эти деньги, а из поступлений от жильцов. То есть возможные корректировки организация закладывала или в тариф за свои услуги, или страдало качество обслуживания дома. Соответственно, сейчас у собственников появился весомый повод собраться и обсудить или тарифы за услуги компании, или качество предоставляемых услуг», — подчеркнул Аксененко. Собеседник агентства отметил, что если у многоквартирного дома есть приборы учета, то перерасчет может быть в пользу жильцов. «Если на многоквартирном доме не стоят приборы учета, то вполне вероятно, что жильцам придется доплатить. Если стоят, то сумма после перерасчета может даже поменяться в пользу кармана жильцов», — заявил он. Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Наталья Казанцева высказала мнение, что жители, у которых в домах не стоят счетчики, будут оплачивать ЖКХ с 1 апреля по нормативам, не имеющим границ. Это приведет к увеличению платежей. Если в многоэтажном доме есть общедомовой счетчик, то все будет рассчитываться по показателям.