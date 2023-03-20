Россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля

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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
Наличие общедомового счетчика будет обеспечивать меньшие платежи по ЖКУ, заявила Наталья Казанцева Фото:

Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей. Об это заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Если счетчик отсутствует, то оплата будет производиться по нормативам, которые теперь не имеют определенной границы, а это путь к увеличению платежей для некоторых жителей», — передает слова Казанцевой «ПРАЙМ». Она добавила, что в случае присутствия в многоэтажке общедомового счетчика, платежи будут рассчитываться по показателям. Это в сочетании с отсутствием долгов у жильцов будет гарантировать меньшие выплаты, заключила Казанцева.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с предложением о введении электронных платежек за ЖКУ. Такое решение позволит обеспечить отказ от использования бумажных аналогов.

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Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей. Об это заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. «Если счетчик отсутствует, то оплата будет производиться по нормативам, которые теперь не имеют определенной границы, а это путь к увеличению платежей для некоторых жителей», — передает слова Казанцевой «ПРАЙМ». Она добавила, что в случае присутствия в многоэтажке общедомового счетчика, платежи будут рассчитываться по показателям. Это в сочетании с отсутствием долгов у жильцов будет гарантировать меньшие выплаты, заключила Казанцева. Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с предложением о введении электронных платежек за ЖКУ. Такое решение позволит обеспечить отказ от использования бумажных аналогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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