Курганский автобусный завод отсудил у компании мэрии около полмиллиона рублей

21 марта 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

КАВЗ отсудил у компании мэрии Кургана более 400 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобусный завод ООО «КАВЗ» отсудил у компании, принадлежащей администрации города Кургана, задолженность на сумму более 439 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Взыскать с МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ в пользу ООО „КАВЗ“ задолженность по договору на оказанные услуги по приему и очистке ливневых и дренажных вод в размере 434 027 рублей по муниципальному контракту от 17 октября 2022 года», — говорится в решении суда. Также компании мэрии необходимо будет заплатить пени на сумму более пяти тысяч рублей за период просрочки платежа с 13 декабря 2022 года по 17 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что КАВЗ отсудила у компании мэрии 122 тысячи рублей. Также сообщалось, что немецкая компания требует с автобусного завода из Кургана порядка 13 млн рублей. Предприятие Webasto подало иск из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей для автобусов.

Автобусный завод ООО «КАВЗ» отсудил у компании, принадлежащей администрации города Кургана, задолженность на сумму более 439 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Взыскать с МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ в пользу ООО „КАВЗ“ задолженность по договору на оказанные услуги по приему и очистке ливневых и дренажных вод в размере 434 027 рублей по муниципальному контракту от 17 октября 2022 года», — говорится в решении суда. Также компании мэрии необходимо будет заплатить пени на сумму более пяти тысяч рублей за период просрочки платежа с 13 декабря 2022 года по 17 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что КАВЗ отсудила у компании мэрии 122 тысячи рублей. Также сообщалось, что немецкая компания требует с автобусного завода из Кургана порядка 13 млн рублей. Предприятие Webasto подало иск из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей для автобусов.