Военкор расскажет о пермском фонде, который помогает участникам СВО

В Перми военкор готовит репортаж фонде «Добровольцы Донбасса», который помогает участникам СВО

21 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Военкор Владимир Разин посвятит репортаж благотворительному фонду «Добровольцы Донбасса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин готовит в Перми репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса. По словам источника URA.RU, близкого к организации, репортаж приурочен к годовщине работы фонда. «Владимир Разин снимает в Перми репортаж о работе благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение: основателях фонда, волонтерах, обычных пермяках, которые ему помогают. Сюжет посвящен году работы благотворительной организации», — отметил источник. Общественно полезный благотворительный фонд помощи «Добровольцы Донбасса» официально зарегистрирован в качестве юридического лица 28 марта 2022 года. Представительства фонда открылись в нескольких городах России. Также организация намерена расширить свое присутствие открытием представительств в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Организация занимается сбором и отправкой помощи в Донецкую и Луганскую республики, оказывает материальную поддержку членам семей добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин готовит в Перми репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса. По словам источника URA.RU, близкого к организации, репортаж приурочен к годовщине работы фонда. «Владимир Разин снимает в Перми репортаж о работе благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение: основателях фонда, волонтерах, обычных пермяках, которые ему помогают. Сюжет посвящен году работы благотворительной организации», — отметил источник. Общественно полезный благотворительный фонд помощи «Добровольцы Донбасса» официально зарегистрирован в качестве юридического лица 28 марта 2022 года. Представительства фонда открылись в нескольких городах России. Также организация намерена расширить свое присутствие открытием представительств в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Организация занимается сбором и отправкой помощи в Донецкую и Луганскую республики, оказывает материальную поддержку членам семей добровольцев, принимающих участие в спецоперации.