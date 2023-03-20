Военкор расскажет о пермском фонде, который помогает участникам СВО

Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин готовит в Перми репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса. По словам источника URA.RU, близкого к организации, репортаж приурочен к годовщине работы фонда.
«Владимир Разин снимает в Перми репортаж о работе благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение: основателях фонда, волонтерах, обычных пермяках, которые ему помогают. Сюжет посвящен году работы благотворительной организации», — отметил источник.
Общественно полезный благотворительный фонд помощи «Добровольцы Донбасса» официально зарегистрирован в качестве юридического лица 28 марта 2022 года. Представительства фонда открылись в нескольких городах России. Также организация намерена расширить свое присутствие открытием представительств в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Организация занимается сбором и отправкой помощи в Донецкую и Луганскую республики, оказывает материальную поддержку членам семей добровольцев, принимающих участие в спецоперации.
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