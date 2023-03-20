20 марта 2023

Военкор расскажет о пермском фонде, который помогает участникам СВО

В Перми военкор готовит репортаж фонде «Добровольцы Донбасса», который помогает участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Казаки препятствуют работе ледодрома на базе отдыха
Военкор Владимир Разин посвятит репортаж благотворительному фонду «Добровольцы Донбасса» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин готовит в Перми репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса. По словам источника URA.RU, близкого к организации, репортаж приурочен к годовщине работы фонда.

«Владимир Разин снимает в Перми репортаж о работе благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение: основателях фонда, волонтерах, обычных пермяках, которые ему помогают. Сюжет посвящен году работы благотворительной организации», — отметил источник.

Общественно полезный благотворительный фонд помощи «Добровольцы Донбасса» официально зарегистрирован в качестве юридического лица 28 марта 2022 года. Представительства фонда открылись в нескольких городах России. Также организация намерена расширить свое присутствие открытием представительств в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Организация занимается сбором и отправкой помощи в Донецкую и Луганскую республики, оказывает материальную поддержку членам семей добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин готовит в Перми репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса. По словам источника URA.RU, близкого к организации, репортаж приурочен к годовщине работы фонда. «Владимир Разин снимает в Перми репортаж о работе благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение: основателях фонда, волонтерах, обычных пермяках, которые ему помогают. Сюжет посвящен году работы благотворительной организации», — отметил источник. Общественно полезный благотворительный фонд помощи «Добровольцы Донбасса» официально зарегистрирован в качестве юридического лица 28 марта 2022 года. Представительства фонда открылись в нескольких городах России. Также организация намерена расширить свое присутствие открытием представительств в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Организация занимается сбором и отправкой помощи в Донецкую и Луганскую республики, оказывает материальную поддержку членам семей добровольцев, принимающих участие в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...