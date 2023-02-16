Пермский фонд помощи участникам СВО решил открыть филиал в Австралии

Фонд открывает представительства в странах СНГ и в Австралии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса расширил свое присутствие на территории России, открыв несколько филиалов. Также несколько филиалов организации появятся в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель фонда Вячеслав Лучников.

«Филиалы фонда Добровольцы Донбасса» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Вологде, Сочи и Чите. Кроме того, сейчас ведем переговоры с партнерами об открытии филиалов в Узбекистане, Армении, Азербайджане и Австралии. В этой стране есть товарищи нашего читинского филиала, которые активно поддерживают наше движение», — пояснил Лучников.

Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Фонд регулярно оказывает поддержку военнослужащим — участникам спецоперации и членам их семей. Одним из спонсоров общественной организации является пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.