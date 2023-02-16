Пермский фонд помощи участникам СВО решил открыть филиал в Австралии

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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь
Фонд открывает представительства в странах СНГ и в Австралии Фото:
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Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса расширил свое присутствие на территории России, открыв несколько филиалов. Также несколько филиалов организации появятся в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель фонда Вячеслав Лучников.

«Филиалы фонда Добровольцы Донбасса» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Вологде, Сочи и Чите. Кроме того, сейчас ведем переговоры с партнерами об открытии филиалов в Узбекистане, Армении, Азербайджане и Австралии. В этой стране есть товарищи нашего читинского филиала, которые активно поддерживают наше движение», — пояснил Лучников.

Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Фонд регулярно оказывает поддержку военнослужащим — участникам спецоперации и членам их семей. Одним из спонсоров общественной организации является пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

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Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса расширил свое присутствие на территории России, открыв несколько филиалов. Также несколько филиалов организации появятся в странах ближнего зарубежья и в Австралии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель фонда Вячеслав Лучников. «Филиалы фонда Добровольцы Донбасса» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Вологде, Сочи и Чите. Кроме того, сейчас ведем переговоры с партнерами об открытии филиалов в Узбекистане, Армении, Азербайджане и Австралии. В этой стране есть товарищи нашего читинского филиала, которые активно поддерживают наше движение», — пояснил Лучников. Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Фонд регулярно оказывает поддержку военнослужащим — участникам спецоперации и членам их семей. Одним из спонсоров общественной организации является пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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