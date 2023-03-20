В ХМАО директора частного детского сада подозревают в махинациях с субсидиями

21 марта 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Раскрыть хищение помогла жительница города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте в отношении директора НП «Центр временного пребывания детей» Веры Луценко возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Директор НП „Центр временного пребывания детей“ в период с ноября 2018 по ноябрь 2020 года совершила хищение денежных средств, выделяемых из бюджета в рамках реализации национального проекта „Образование“ предоставив в администрацию Сургута заведомо недостоверные сведения. Указанные денежные средства были выданы учреждению в качестве субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях», — сообщили в ведомстве. В СК отметили, что выявить нарушение закона удалось благодаря действиям сотрудников полиции и бдительной жительнице, которая водила ребенка в «Центр временного пребывания детей». Женщина заподозрила сотрудников учреждения в манипуляциях с сертификатами на право получения бесплатного дошкольного образования и обратилась к правоохранителям. «В ходе проверки сотрудниками СКР данные заявительницы подтвердились. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Из учреждения изъята служебная документация, она изучается следователями, устанавливается сумма ущерба, причиненного бюджету округа», — добавили в СУ СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе бизнесмену грозит срок за махинации с субсидиями. По данным полиции, мужчина обманул центр занятости населения на 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте в отношении директора НП «Центр временного пребывания детей» Веры Луценко возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Директор НП „Центр временного пребывания детей“ в период с ноября 2018 по ноябрь 2020 года совершила хищение денежных средств, выделяемых из бюджета в рамках реализации национального проекта „Образование“ предоставив в администрацию Сургута заведомо недостоверные сведения. Указанные денежные средства были выданы учреждению в качестве субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях», — сообщили в ведомстве. В СК отметили, что выявить нарушение закона удалось благодаря действиям сотрудников полиции и бдительной жительнице, которая водила ребенка в «Центр временного пребывания детей». Женщина заподозрила сотрудников учреждения в манипуляциях с сертификатами на право получения бесплатного дошкольного образования и обратилась к правоохранителям. «В ходе проверки сотрудниками СКР данные заявительницы подтвердились. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Из учреждения изъята служебная документация, она изучается следователями, устанавливается сумма ущерба, причиненного бюджету округа», — добавили в СУ СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе бизнесмену грозит срок за махинации с субсидиями. По данным полиции, мужчина обманул центр занятости населения на 200 тысяч рублей.